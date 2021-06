Dovoz auta na Slovensko je 3x drahší ako v Čechách a výrazne komplikovanejší

Extrémna byrokracia bráni Slovákom v masovejšom dovoze áut zo zahraničia. Ak chce Slovensko omladiť vozový park, je načase, aby sa proces dovozu výrazne zjednodušil.

Najväčšou prekážkou pri kúpe ojazdeného auta zo zahraničia je extrémne veľká byrokracia pri prihlasovaní áut na Slovensku. Dokazujú to prvé týždne fungovania online trhoviska Carvago.com, pri ktorom slovenskí zákazníci najviac oceňujú práve službu prihlásenia auta na Slovensku. Celý proces registrácie auta je na Slovensku v porovnaní so susednou Českou republikou nepochopiteľne zložitejší. Ak chce štát napomôcť omladeniu vozového parku na Slovensku, je načase prebyrokratizovaný proces zjednodušiť.

Prihlásenie je na Slovensku 3x drahšie ako v Čechách a trvá dlhšie

„V Čechách platí pri dovoze auta pravidlo jedenkrát a dosť. To znamená, že stačí raz navštíviť technickú kontrolu a následne ísť jedenkrát na úrad a auto prihlásiť. Dokonca samotnú žiadosť o registráciu možno podať na ktoromkoľvek úrade. Na Slovensku je celý proces mnohonásobne komplikovanejší. Aj keď majú obe krajiny rovnakú lehotu na schválenie prihlášky v trvaní 30 dní, na Slovensku celý proces trvá výrazne dlhšie. Všetky kontroly aj administratívne úkony sa totiž dejú viacnásobne,“ popisuje rozdiely Jakub Šulta, CEO Carvago.com, online trhoviska jazdených áut.

Ďalší rozdiel spočíva v nákladoch na prihlásenie auta. Kým v Čechách predstavujú celkové náklady (technická kontrola a prihlásenie vozidla) 130 eur, na Slovensku môže suma narásť až na 4 328 eur. Aj pri najmenšom aute s výkonom motora do 80 kW vyjde suma poplatkov na 361 eur. „To je takmer trojnásobok poplatku, ktorý bežný motorista zaplatí v Čechách. Výsledkom je, že na Slovensko prichádza výrazne menej novších jazdených áut a priemerný vek vozového parku zostáva stále vysoký. Kým na Slovensku je to 13,9 roka, v Čechách 9,9 a v Rakúsku dokonca len 7,1 roka,“ hovorí Jakub Šulta.*

Slováci chcú kupovať iné autá, ako nájdu v bazároch na Slovensku

Práve kvôli vysokej byrokracii bol dlho dovoz jazdených áut zo západnej Európy na Slovensku do istej miery limitovaný. Slováci vo väčšine prípadov nemali inú možnosť, ako si vybrať jazdené auto z obmedzenej ponuky na Slovensku. To sa zmenilo príchodom európskeho online trhoviska Carvago.com v polovici mája. „Keď porovnáme rebríček najviac kupovaných áut v slovenských autobazároch s dopytom po autách cez našu službu, vidíme zásadné rozdiely. Kým 8 z 10 najpredávanejších modelov v bazároch patrí značke Škoda s prevažujúcimi sedanmi, pri online nákupe Slováci hľadajú najmä minivany značiek Seat a Volkswagen a SUV s modelmi Toyota CH-R, RAV-4 Dacia Sandero, ako aj Audi Q7, BMW X5. Slovákom nestačí obmedzená ponuka v bazároch, v ktorých sa „točia“ stále tie isté autá, v skutočnosti ich zaujímajú modely, ktoré doma nevedia kúpiť,“ popisuje rozdiel v dopyte Jakub Šulta.

Štyri nezmyselné kroky, ktoré komplikujú prihlasovanie jazdených áut

Aj keď Česko a Slovensko vyšli z rovnakého systému registrácie a schvaľovania áut pre premávku, za posledných takmer 30 rokov od rozdelenia spoločného štátu sa prax oboch štátov výrazne rozišla. Kým český systém sa zjednodušil, ten slovenský sa skomplikoval.

Prvou zbytočnou komplikáciou je dvojitá kontrola cez technickú kontrolu a kontrolu originality. Pritom táto kontrola by sa dala urobiť na jednom mieste a za jeden poplatok. Druhou zbytočnosťou je preklad pôvodného technického preukazu do slovenčiny napriek tomu, že údaje sú na európskej úrovni štandardizované a slovenský úrad nemá problém overiť si ich v európskej databáze. Treťou prekážkou navyše sú rozdrobené poplatky: namiesto jedného poplatku za dovoz musí majiteľ osobitne platiť recyklačný poplatok, registračný poplatok a ešte poplatok za vydanie evidenčných čísiel. Nehovoriac o dodatočnom poplatku za administratívnu STK. Štvrtým nezmyslom je dvojitá návšteva úradov: najprv Dopravný úrad vystaví prázdny technický preukaz bez údajov majiteľa a následne musí majiteľ ísť na políciu, kde do dokladov doplnia osobné údaje a vydajú mu „značky“.

Nastavenie poplatkov nesprávne podporuje dovoz čo najstarších áut zo zahraničia

Osobitnou špecialitou je registračný poplatok podľa výkonu motora a koeficient zostatkovej hodnoty auta, ktorý klesá s vekom vozidla. „Namiesto, aby Slovensko podporovalo dovoz mladších jazdených vozidiel v snahe omladiť vozový park a znižovať emisie CO2 z dopravy, tak finančne zvýhodňuje dovoz čo starších áut na úkor mladších. V čase, keď Európska únia rieši podmienky novej emisnej normy Euro 7 a existuje záväzok zásadne znížiť emisie CO2 v najbližších rokoch, Slovensko podporuje dovoz skutočne starých áut s normami Euro 3 či Euro 4,“ hovorí Jakub Šulta z online trhoviska pre jazdeného autá Carvago.com.

Porovnanie procesu prihlásenia auta: Slovensko vs. Česká republika

Česko

Krok 1 Technická a emisná kontrola po dovoze auta staršieho ako 4 roky Krok 2 Prihlásenie auta na úrade a vydanie evidenčných čísiel

Slovensko

Krok 1 Technická a emisná kontrola po dovoze auta staršieho ako 4 roky Krok 2 Kontrola originality Krok 3 Preklad technické preukazu do slovenčiny Krok 4 Úhrada recyklačného poplatku Krok 5 Prihlásenie na obvodnom úrade a zaplatenie registračného poplatku Krok 6 Vydanie evidenčných čísiel Krok 7 Administratívna STK

* Štatistika ACEA (Asociácia európskych konštruktérov vozidiel) z roku 2018

