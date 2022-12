Dovoz zábavnej pyrotechniky do Únie klesol počas dvoch rokov viac než trojnásobne, 99 percent prišlo z Číny

Európska únia (EÚ) v minulom roku doviezla zábavnú pyrotechniku v objeme 29 200 ton. Hodnota tohto dovozu bola 90 miliónov eur.

Bolo to viac ako trojnásobne menej v porovnaní s dovozom v predpandemickom roku 2019, v ktorom Únia importovala 105-tisíc ton zábavnej pyrotechniky v hodnote 264 miliónov eur.

Pokles dovozu pyrotechniky nastal už v roku 2020, v ktorom 27-členná EÚ importovala 79 700 ton za 190 miliónov eur. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Takmer dve tretiny, a to 59 percent, dovozu zábavnej pyrotechniky do EÚ vlani smerovalo do troch členských štátov. Išlo o Holandsko, ktoré doviezlo 6 900 ton, Poľsko s dovozom 5 300 ton a Dánsko s importom 5 200 ton.

Holandsko sa na celkovom dovoze Únie podieľalo 24 percentami, Poľsko 18 percentami a Dánsko tiež 18 percentami. Z Číny na trh Európskej únie vlani smerovalo 28 800 ton, čo bolo 99 percent celkového importu zábavnej pyrotechniky.