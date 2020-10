DPDgroup bude využívať výlučne bezemisné vozidlá až v 225 európskych mestách

Spoločnosť DPD výrazne rozšírila svoj záväzok k životnému prostrediu. Do roku 2025 chce tovar doručovať výlučne vozidlami s alternatívnym pohonom až v 225 európskych mestách. Ambiciózny program prispeje k čistejšiemu vzduchu v mestskom prostredí. Doručovacie vozidlá budú navyše vybavené špeciálnym zariadením na meranie kvality ovzdušia.

DPDgroup sa zaviazala k doručovaniu bez emisií už v roku 2012. Spoločnosť svoju uhlíkovú stopu dôsledne monitoruje, pravidelne znižuje a zostávajúce emisie kompenzuje prostredníctvom environmentálnych programov. Všetky zásielky, ktoré spoločnosť doručí, sa k adresátom dostanú bez toho, aby zanechali negatívny vplyv na ovzduší. V roku 2019 sa tak ku konečným zákazníkom dostalo až 1,3 miliardy balíkov bez uhlíkovej stopy. „S programom znižovania a kompenzácie uhlíkovej stopy sme začali už pred ôsmimi rokmi. Rozhodli sme sa, že náš záväzok musí byť ešte ambicióznejší,“ hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

Doručovanie bez emisií

Do roku 2025 bude DPDgroup doručovať zásielky výlučne prostredníctvom vozidiel s alternatívnym pohonom až v 225 európskych mestách. Emisie CO2 by tak mali klesnúť o ďalších 30 percent. Flotila elektrických vozidiel pod značkou DPD rastie aj na Slovensku. Dnes ich v našich mestách jazdí už 32. Do roku 2025 sa ich počet zvýši na 129. „Každý jeden elektromobil je najmä v mestskom prostredí prínosom k čistejšiemu ovzdušiu pre nás všetkých. Rozširovanie flotily bezemisných dodávok nám pomáha napĺňať stratégiu znižovania záťaže pre životné prostredie,“ hovorí Pavuk.

Meranie ovzdušia v reálnom čase

Zodpovedný prístup k emisiám je súčasťou dlhodobej stratégie spoločnosti DPD. Koncom roka 2019 spustila DPDgroup program monitorovania kvality ovzdušia v európskych mestách. Doručovacie vozidlá, mestské sklady a odberné miesta sú vybavené senzormi, ktoré merajú úroveň znečistenia ovzdušia v reálnom čase. V pilotnej fáze bol projekt spustený v Lisabone, Paríži a Madride, neskôr sa pripojili Londýn a Rotterdam. Údaje majú bezplatne k dispozícii mestské úrady a obyvatelia. Cieľom je nasadiť program monitorovania do roku 2021 v 20-tich európskych mestách, vrátane Bratislavy.

Povedomie zákazníkov

Podľa celoeurópskeho prieskumu E-shopper barometer vyžadujú zákazníci zodpovednosť k životnému prostrediu aj od elektronických obchodov, ktoré využívajú. Až 70 percent zákazníkov v Európe, ktorí pravidelne nakupujú na internete, si myslí, že značky a firmy by mali byť environmentálne zodpovedné. Podľa prieskumu uprednostňuje ekologické produkty a služby každý druhý európsky zákazník internetových obchodov a ochotu priplatiť si vyjadrilo 43 percent ľudí. Environmentálne povedomie sa ešte zvýšilo od vypuknutia pandémie COVID-19. Obmedzenia pohybu v rôznych častiach Európy ukázali na negatívny vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie predovšetkým v mestských oblastiach.

O DPD

Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, druhej najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a do 230 krajín sveta. Prostredníctvom inovatívnych technológií, odborných znalostí a starostlivosti o zákazníkov poskytuje DPD kvalitné služby v oblasti prepravy tovaru pre odosielateľov, ale aj pre príjemcov.

