Dream Theater už o týždeň v Bratislave aj s hosťami

Legenda progresívneho rocku, kapela Dream Theater, sa vracia na Slovensko. Kultová kapela vystúpi v utorok 16. júla 2019 v bratislavskej Axa Aréne NTC. Ako špeciálni hostia sa pridajú aj britskí Tesseract a domáca Persona Grata. Tri prog-rockové skupiny z troch rôznych krajín na jednom pódiu. Vstupenky od 45,- eur predáva exkluzívne iba sieť Lístocheck. Organizátori upozorňujú návštevníkov, že len lístky zakúpené cez listocheck.sk a s uvedeným skutočným menom držiteľa sú platné.

Dream Theater je vo svete hudobných fanúšikov kultovým pojmom. Od vzniku v roku 1985 prináša partia špičkových inštrumentalistov hudbu, ktorá mení dejiny. Dream Theater patrí už vyše troch dekád k absolútnej špičke kvalitnej rockovej hudby. Dokazujú to aj ich dve nominácie na cenu GRAMMY® či 15 miliónov záznamov predaných po celom svete. V zostave James LaBrie (vokály), John Petrucci (gitary), Jordan Rudess (klávesy), John Myung (Bass) a Mike Mangini (bicie) sa v minulom roku pustili do práce na štrnástom štúdiovom albume Distance Over Time, ktorý vyšiel vo februári 2019. Krátko po vyjdení zožal úspech nielen u kritikov, ale aj u náročných fanúšikov.

Koncert Dream Theater na Slovensku 16. júla 2019 bude súčasťou konceptu Octopus LIVE.

Státie: 45,00 EUR

Sedenie ( tribúna B ): 61,50 EUR

Facebook event:

