Dres Mariána Hossu bude visieť pod strechou arény v Chicagu, myslí si Patrik Eliáš

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Dres niekdajšieho slovenského hokejistu Mariána Hossu by mal visieť pod strechou arény Chicaga Blackhawks, tímu zámorskej NHL.

Myslí si to bývalý výborný český útočník Patrik Eliáš. Rodák z Třebíča sa dočkal podobnej pocty pred rokom, keď jeho dres putoval medzi nesmrteľné na štadióne v New Jersey. Eliáš tvrdí, že si to zaslúži aj Hossa.

„Mariána uznávam ako hokejistu, ale aj ako človeka. Myslím si, že v blízkej dobe by mu mali vyvesiť dres po strechu niektorého z tímov NHL, zrejme v Chicagu. Zaslúži si to, pretože vždy vzorne reprezentoval svoj klub i vlasť,“ povedal český reprezentant, ktorý celú kariéru v NHL odohral v tíme Devils.

Hossa hral okrem Chicaga aj za Detroit, Pittsburgh, Atlantu a Ottawu. Aktuálne jeho kontrakt vlastní Arizona, ale je zrejmé, že za ňu nikdy nenastúpi.