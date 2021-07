Werthová už má 12 olympijských medailí, má 52 rokov a stále pomýšľa aj na účasť v Paríži 2024

Špičková nemecká drezúrna jazdkyňa Isabell Werthová pod piatimi kruhmi získala už 12 cenných kovov. Na OH v Tokiu si najprv v utorok v pripísala svoje v poradí už siedme olympijské zlato v tímovej súťaži, v stredu bola v súťaži jednotlivcov strieborná.

Päťdesiatdvaročná športovkyňa bola v utorok súčasťou víťazného nemeckého družstva, ktoré obhájilo triumf z brazílskeho Ria de Janeiro 2016. Druhí skončili Američania a 3. priečka pripadla Britom. Pre Nemcov to bolo 14. tímové víťazstvo v tomto odvetví od jeho vstupu do olympijského programu v roku 1928 v holandskom Amsterdame.

Každá z medailí má svoj príbeh

Jazdkyne a opatrovatelia koní oslávili úspech v stajni so suši a pizzou, kone boli odmenené banánmi. Aby toho v prípade Werthovej nebolo málo, v stredu si v drezúre jednotlivcov vybojovala striebro. Dovedna tak zaznamenala už dvanásty cenný kov spod piatich kruhov – okrem siedmich zlatých má v zbierke aj päť strieborných medailí.

„Každá z mojich medailí má svoj vlastný príbeh. Bol pre mňa sen prísť do Tokia, a som veľmi hrdá na to, že všetko fungovalo podľa očakávaní,“ uviedla Werthová, ktorá na olympijskej scéne debutovala ešte v Barcelone 1992.

Stále sa cíti mlado

Ako pripomenulo nemecké periodikum Frankfurter Allgemeine Zeitung, ak by rodáčka z Rheinbergu v stredu zvíťazila, vyrovnala by rekord nemeckej kanoistky Birgit Fischerovej, ktorá na OH získala dovedna osem zlatých a štyri strieborné medaily. Rekordný zápis zatiaľ odolal, ale nemusí to byť nedosiahnuteľné méta.

Napriek pokročilému športovému veku Werthová pomýšľa aj na OH 2024 v Paríži. „Stále sa cítim mladá. A stále ma baví rozvíjať kone, od úplne mladého až po špičkového… Doma v Rheinbergu je v stajni niekoľko koní, ktoré majú potenciál o tri roky štartovať na hrách v Paríži,“ skonštatovala Werthová.