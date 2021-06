Driverama má strategické partnerstvo s nemeckým Stop + Go, v júli otvorí prvú pobočku

Štart Driveramy prichádza vo chvíli, kedy predaje ojazdených vozidiel lámu rekordy.

Driverama, najnovšia technologická online platforma pre výkup a predaj ojazdených automobilov v západnej Európe, uzavrela dohodu o strategickom partnerstve s popredným nemeckým reťazcom autoservisov Stop + Go, v ktorého priestoroch umiestni svoje prvé mikropobočky. Je to dôležitý krok pre začatie výkupu vozidiel v Nemecku, ktorý sa začne v júli.

Po aprílovom začatí činnosti je pre Driveramu strategické spojenie s nemeckým reťazcom Stop + Go ďalším rýchlym krokom na ceste k začatiu obchodovania. V rámci jednotlivých lokalít Stop + Go spustí Driverama postupne princípom „store in store“ (obchod v obchode) do konca prvého polroka 2022 viac ako 20 svojich separátne brandovaných mikropoboček. Tie budú zákazníkom slúžiť ako ľahko dostupné a transparentné odovzdávacie miesta pre autá, ktoré predajú Driverame. Prvú mikropobočku Driverama otvorí už v júli v Düsseldorfe.

Tieto mikropobočky budú slúžiť ako fyzické inšpekčné body pre vozidlá, ktoré Driverama vykúpi online. Potom, čo zákazníci online zadajú údaje týkajúce sa ich vozidla, ako sú model, vek, stav a počet najazdených kilometrov, dostanú okamžité nacenenie auta založené na unikátnom algoritmickom cenovom modeli spoločnosti Driverama, ktorý pracuje s dátami v reálnom čase.

Po zadaní podrobností o vozidle si zákazník môže jednoducho dohodnúť schôdzku pre odovzdanie svojho auta v mikropobočke Driveramy. Tam urobia rýchlu kontrolu vozidla a jeho konečné nacenenie.

Stop + Go je popredný nemecký reťazec autoservisov s najmodernejšími automobilovými dielňami, predajom náhradných dielov a kvalifikovanými mechanikmi. Partnerstvo prinesie atraktívne výhody pre obe spoločnosti, pričom zákazníci budú môcť na jednom mieste využiť aj rôzne doplnkové služby. Všetky miesta Stop + Go po celom Nemecku sú strategicky umiestnené v tesnej blízkosti husto osídlených mestských centier, čo umožňuje Driverame začať svoje aktivity v atraktívnych lokalitách.

„Cieľom Driveramy je priniesť na trh nový spôsob výkupu a predaja ojazdených vozidiel, založený na moderných technológiách fungujúcich v online prostredí, s využitím čo najjednoduchšieho odovzdávania vykupovaných aj predávaných vozidiel. Tento prístup je v súlade s vlastným spôsobom podnikania Stop + Go a jeho dlhodobou reputáciou ako spoľahlivého, dôveryhodného a profesionálneho miesta. Strategické partnerstvo, do ktorého sme s touto spoločnosťou vstúpili, pre nás predstavuje ďalší dôležitý míľnik pri začatí našej činnosti v Nemecku, epicentre automobilového sveta. Vďaka partnerstvu so Stop + Go už čoskoro otvoríme mikropobočky Driveramy po celom Nemecku a budeme môcť privítať prvých zákazníkov,“ uviedol Stanislav Gálik, predseda predstavenstva spoločnosti Driverama zo skupiny AURES Holdings.

Aktuálne najpredávanejšie ojazdené vozidlá v sieti

AAA AUTO Česká republika Poľsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Opel Insignia Škoda Fabia 3. VW Passat Ford Focus VW Passat 4. Škoda Superb Škoda Octavia Kia Sportage 5. Hyundai i30 VW Passat Kia Ceed 6. VW Golf Ford Mondeo Škoda Superb 7. Ford Focus Renault Megane Ford Focus 8. Škoda Karoq Renault Clio Opel Astra 9. Škoda Rapid Kia Sportage Škoda Rapid 10. Kia Ceed Kia Golf VW Golf

Rozjazd Driveramy prichádza vo chvíli, kedy trh ojazdených vozidiel v Európe zažíva enormný nárast. Predaje v sieti AAA AUTO, takisto prevádzkovanej spoločnosťou AURES Holdings, zaznamenali po ukončení lockdownov množstvo rekordov. „V skupine momentálne predávame v priemere 284 áut denne. Oproti aprílu, kedy boli pobočky ešte zatvorené, bol denný priemer 219 online predaných áut v skupine. Za mesiac, ktorý uplynul od otvorenia pobočiek po poslednom lockdowne, sme v skupine predali 8 810 áut,“ uviedol prevádzkový riaditeľ AURES Holdings Petr Vaněček.

Vysokému záujmu o ojazdené autá zodpovedajú aj údaje o návštevnosti webových stránok značiek skupiny AURES Holdings. „Za prvých 5 mesiacov tohto roka zaznamenali naše weby 19,2 milióna návštev od necelých 9 miliónov unikátnych užívateľov. Na Slovensku išlo takmer o 5 miliónov návštev a skoro 4 milióny unikátnych užívateľov. Za celú skupinu to spolu znamená 111 miliónov videní stránok, z toho vyše 10 miliónov takzvaných kariet vozidiel, teda jednotlivých stránok s detailnými informáciami o ponúkaných vozidlách,“ doplnil Petr Vaněček.

AURES Holdings zažíva rekordné predaje najmä vďaka dátovej analýze, ktorá spoločnosti dáva prehľad o celom trhu ojazdených áut nielen v krajinách, kde momentálne pôsobí, ale aj vo zvyšku Európy. „Sledovanie trhových trendov je pre nás kľúčové pri určovaní celofiremnej stratégie. Pri ich monitoringu aktuálne berieme do úvahy približne 63 zdrojov externých dát z rôznych častí sveta. Spolu zo všetkých zdrojov máme každý deň v priemere vyše 115 000 nových záznamov, ktoré obsahujú informácie o konkrétnych príležitostiach. To nám umožňuje sledovať napr. vývoj cenových hladín, likviditu trhu alebo trendovosť jednotlivých značiek a modelov. Jednotlivé príležitosti spracovávame za niekoľko minút, čo nám umožňuje extrémne rýchlo reagovať na aktuálnu trhovú situáciu,“ vysvetlil Petr Vaněček. Analýza dát o ponuke vozidiel na trhu v reálnom čase je jednou z hlavných výhod, ktorú sa na trhu v západnej Európe chystá využiť tiež Driverama.

„Ako sme už veľakrát zdôrazňovali, naša spoločnosť je schopná analyzovať likviditu ponúkaných áut až na lokálnu úroveň. Preto mnoho vozidiel ponúkame inde než v lokalite, kde boli vykúpené. Rovnako tak zákazník môže požiadať o prevoz vozidla z inej pobočky. Za prvých päť mesiacov sme celkovo v skupine previezli 57 000 vozidiel,“ uzavrel Vaněček.

