Drlička žiadnemu politikovi nepraje nič zlé a dôrazne sa ohradil voči spájaniu jeho výrokov s vraždou na Zámockej

Odchádzajúci riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička sa za svoje výroky v Budapešti podľa jeho slov jednoznačne ospravedlnil. Zároveň si myslí, že nezáleží na okolnostiach, jeho výrok bol jednoducho neospravedlniteľný.

Drlička si vraj neuvedomil, že debata je streamovaná, myslel si, že je to diskusia len s kolegami. Dodal, že to nie je ospravedlnenie jeho výrokov, avšak jeho zámerom nebolo štvať proti politikom. Dodal, že žiadnemu politikovi nepraje nič zlé a dôrazne sa ohradil voči spájaniu jeho výrokov s vraždou na Zámockej ulici. Povedal to na tlačovej konferencii v SND.