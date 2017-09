Drogový gang Clan del Golfo sa chce vzdať úradom

BOGOTA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Kolumbijský drogový gang Clan del Golfo, známy aj ako Clan Úsuga či Los Urabeňos, sa chce vzdať úradom. Oznámil to prezident Juan Manuel Santos, ktorý tiež uviedol, že preverením požiadavky skupiny už poveril príslušné súdne orgány.

Sám kontaktoval vládu

Podľa prezidenta šéf gangu, ktorý je známy pod prezývkou Otoniel, sám kontaktoval vládu, aby zistil, ako sa môže vzdať aj s celou organizáciou. Santos však zdôraznil, že to, že sa členovia skupiny vzdajú do rúk spravodlivosti, im nezaručí osobitné zaobchádzanie.

„Povedal som im, že sú zločinci, ktorí keď sa vzdajú, dostanú na základe práva isté privilégiá v závislosti od toho, čo prinesú a akú hodnotu to pre spoločnosť bude mať,“ dodal.

Zabili zástupcu gangu

Podľa Santosa za posledné mesiace úrady zatkli viac ako 1 500 členov gangu a zástupcu šéfa zabili. Clan del Golfo je známy najmä pre obchodovanie s drogami, čelí však aj obvineniam z vydierania, nelegálnej ťažby, nútených zmiznutí a vraždy, píše spravodajský portál BBC.

Svoju mocenskú základňu má v regióne Uraba, jeho činnosť však zasahuje celú krajinu a jej okolie.

Ak by sa gang naozaj vzdal, pre Kolumbiu by to znamenalo tretiu významnú udalosť smerujúcu k nastoleniu mieru v krajine za uplynulé mesiace. Prvou z nich je odovzdanie zbraní povstaleckej skupiny Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), ďalšou zase podpísanie mierovej dohody medzi vládou a povstalcami z Národnej oslobodzovacej armády (ELN).