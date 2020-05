Pellegrini podľa Druckera opustí Smer-SD, líder Dobrej voľby s ním nevylúčil spoluprácu

Blížiaci sa koniec pandémie prinúti vládu a jej premiéra viacej sa zaoberať bežným životom. Podniky volajú po konkrétnych opatreniach, ktoré by im pomohli znovu rozbehnúť činnosť alebo aspoň prežiť.

Ožívať začínajú aj stranícki predstavitelia, aby konečne doriešili úspech alebo neúspech v parlamentných voľbách.

Najaktívnejší je asi Smer-SD, a to predovšetkým vďaka volebnému lídrovi Petrovi Pellegrinimu, ktorý aj verejne vyzval do súboja o šéfovské kreslo obávaného Roberta Fica. Otvorený boj sa začal a niekto ho aj vyhrá. Ale čo ďalej?

Fico má všetky páky

Predseda mimoparlamentnej strany Dobrá voľba Tomáš Drucker nevylúčil spoluprácu s Pellegrinim. „Som za spoluprácu s rozumnými ľuďmi. Neviem, ako bude vyzerať prípadná nová strana Pellegriniho, akí tam budú ľudia,“ uviedol pre webnoviny. Od toho bude podľa neho závisieť aj prípadná spolupráca.

Pripomenul, že aj v minulosti mali dobré vzťahy a nebráni sa spolupráci ani v budúcnosti. V poslednom čase si vymenili niekoľko správ, ale bližšie zatiaľ nedebatovali. Osobne si myslí, že Pellegrini opustí smer, lebo Fico neustúpi.

Podľa kuloárnych informácií to by sa to mohlo udiať už v nasledujúcom mesiaci, lebo Fico má zatiaľ všetky páky vo svojich rukách. Otázne je iba to, koľkých poslancov a členov strany volebný líder potiahne so sebou.

Politický analytik Ján Baránek však na takúto spoluprácu nevidí dôvod. „Drucker viac potrebuje Pellegriniho ako naopak,“ povedal. Pripomenul pritom aj súčasné preferencie, podľa ktorých sa Dobrá voľba pohybuje okolo dvoch percent, zatiaľ čo Pelegriniho popularita je niekoľkonásobne vyššia.

Drucker už dlhšie obobie rokuje aj s bývalým predsedom KDH Alojzom Hlinom. Ako uviedol počas rozhovorov uvidel, že majú toho veľa spoločného.



Pre Matoviča bude najhoršia správa, že koronavírus končí

Strany, ktoré zostali mimo parlamentu, musia podľa Druckera spolupracovať. Chce osloviť predovšetkým 30 percent voličov, ktorých strany sa nedostali do Národnej rady SR.

„Treba vytvoriť protiváhu Smeru aj populizmu,“ uviedol. Za populistu považuje premiéra Igora Matoviča a z časti aj Kollárovu stranu Sme Rodina.

Podľa Druckera je cieľom premiéra neustále hľadanie nepriateľa. „Pre neho bude najhoršou správou, že koronavírus končí. Bude sa musieť venovať ekonomike, bude musieť ukázať, čo chce urobiť pre záchranu pracovných miest,“ myslí si.

Podobného názoru je aj politický analytik Ján Baránek. „Treba s týmto cirkusom skončiť,“ rezolútne vyhlásil. Baránek si myslí, že sa netreba vyhovárať na predošlú vládu, ale ak boli chyby, treba ich čím skôr odstrániť.

Zároveň očakáva, že Matovič bude mať problém už o niekoľko mesiacov, kedy keď bude musieť riešiť napríklad očakávaný rast nezamestnanosti.