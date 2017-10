Drucker podľa SaS zavádza, nie sú dôkazy o lepšom fungovaní lekární s farmaceutom vo vedení

BRATISLAVA 12. októbra (WebNoviny.sk) – Argument ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, že lekárne budú fungovať odborne lepšie, ak ich konateľmi budú výlučne farmaceuti, je podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) falošný a zavádzajúci.

Ako informovali liberáli v tlačovej správe, neexistujú žiadne skutočné dôkazy, žeby lekárne, u ktorých nie je táto podmienka splnená, fungovali v súčasnosti horšie ako lekárne, v ktorých je konateľom farmaceut.

„Naopak, je praxou overené, že na odborné poskytovanie lekárnických služieb úplne stačí súčasný právny stav, keď každá lekáreň musí mať svojho odborného zástupcu, teda farmaceuta,“ uviedla poslankyňa NR SR a členka zdravotníckeho tímu SaS Janka Cigániková.

Strana SaS preto novelu zákona, ktorá má sprísniť pravidlá pre fungovanie lekární, nepodporí. „Jej skutočným cieľom totiž nie je skvalitnenie služieb pre občanov, ale skomplikovanie podnikania spoločnostiam, ktoré prevádzkujú viac lekární,“ vysvetlila Cigániková.„Ak podľa pána ministra nedokáže lekáreň riadiť napríklad právnik, ktorý zamestnáva odborného farmaceutického garanta, ako môže právnik bez medicínskeho vzdelania riadiť celý rezort zdravotníctva?“ pýta sa poslankyňa.

Siete lekární s novelou nesúhlasia

Proti návrhu novely zákona o liekoch, ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní, sú aj zástupcovia lekární Dr.Max a Benu. Pôvodný cieľ zvýšiť profesionálnu úroveň pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti sa takouto reguláciou podľa nich nenaplní, naopak, odborníkov v lekárňach zamestná nová agenda, ktorá priamo nesúvisí s odborným výkonom ich povolania. Siete lekární preto podali k návrhu zákona pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania. V prípade, že to bude potrebné, zvážia aj podanie návrhu na Ústavný súd SR.

Podľa aktuálneho znenia novely v medzirezortnom pripomienkovom konaní bude môcť verejnú lekáreň zriadiť len fyzická osoba, ktorá bude zároveň aj atestovaným farmaceutom alebo farmaceutom s najmenej päťročnou praxou. Právnickej osobe na prevádzku lekárne nebude po novom stačiť odborný zástupca, t. j. farmaceut, ktorý doteraz zo zákona riadil a zodpovedal za odbornú činnosť lekárne. Po novom bude musieť byť zodpovedný farmaceut zároveň aj štatutárom (konateľom, členom správnej rady), teda bude povinný zasahovať aj do ekonomickej činnosti spoločnosti.

Reakcia na aplikačnú prax

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker po rokovaní vlády uviedol, že rezort reagoval na aplikačnú prax. „Tento návrh vzišiel od zástupcov Slovenskej lekárnickej komory, teda priamo zo stavu lekárnikov. Ich prvotný návrh bol obmedziť vlastnícke práva. To znamená, aby minimálne 51 percent vlastníctva v spoločnosti s ručením obmedzeným držala odborne vzdelaná osoba, farmaceut alebo atestovaný farmaceut, s čím sme my ako ministerstvo nevedeli súhlasiť,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Cieľom ministerstva je podľa neho skvalitnenie odbornej spôsobilosti lekárnikov, čo sa dá dosiahnuť primeranejšími nástrojmi. „Jeden z nástrojov, ktorý sme navrhli my, po diskusii so Slovenskou lekárnickou komorou, bol, že regulujme to na úrovni štatutárov, kde bude musieť byť tento odborný zástupca,“ dodal Drucker. „Nie je cieľom, aby lekárnici museli byť konateľmi, cieľom je, aby lekárnici alebo samotné lekárne boli lepšie odborne zabezpečené,“ uzavrel minister.