Druckerova Dobrá voľba odmietla predvolebnú spoluprácu s bugárovcami

Dobrá voľba odmietla predvolebnú spoluprácu s koaličnou stranou Most-Híd. Informoval o tom Denník N. Strana tým reagovala na nedeľňajšie vyjadrenie podpredsedu Mosta-Híd Ábela Ravasza, ktorý v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom povedal, že s Dobrou voľbou rokujú o predvolebnej spolupráci a spoločnej kandidátke.

Dobrá voľba potvrdila, že Most-Híd prejavil záujem o rokovania s nimi. „Aktuálne predvolebnú spoluprácu so stranou Most-Híd nezvažujeme,“ priblížila strana. Tomáš Drucker v nedeľu odmietol aj to, že by oslovil ministerku Andreu Kalavskú, aby za jeho stranu kandidovala.