Druhá hokejová liga vstupuje do novej sezóny s novými partnermi a dvanástimi tímami, dostane sa aj do televízie

Druhá najvyššia slovenská hokejová súťaž síce má za sebou už dve stretnutia, oficiálne sa však začne až v stredu 22. septembra súbojmi 1. kola- Slovenská hokejová liga (SHL) vstupuje do sezóny 2021/2022 s novým generálnym partnerom (Tipos) a mediálnym partnerom (JOJ Šport).

Podpora mládežníckeho hokeja

Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), obaja títo partneri sa so zväzom dohodli na dlhoročnej spolupráci. Tradičnou súčasťou SHL z ostatných ročníkov je výber SR „18“.

„Sme veľmi radi, že Slovenský zväz ľadového hokeja získal na ceste naštartovaných systémových zmien dvoch nových a silných partnerov. Obaja vyjadrili záujem podporovať rozvoj mládežníckeho hokeja, ktorý je zosobnený či už v projekte osemnástky, alebo v Slovenskej hokejovej lige, keďže každý účastník deklaruje minimálne sedem miest v kádri pre hráčov do 23 rokov. Teší nás, že vďaka mnohým spoločným prienikom majú nové partnerstvá dlhoročný charakter,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan.

Hokej je nosnou témou

Druhá najvyššia seniorská súťaž bude mať v ročníku 2021/2022 dvanásť účastníkov. Ako referuje SZĽH, súboje druhej najvyššej domácej súťaže by sa mali dostať na obrazovky novovznikajúcej televíznej stanice JOJ Šport.

„DNA našej športovej stanice je založená na predstave, že vždy, keď si slovenský fanúšik zapne náš kanál, mal by vidieť v dianí slovenský šport. Hokej je pre nás nosnou témou, keďže máme zakúpené práva na vysielanie majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, pričom začíname už o dva roky. Aj z toho dôvodu sa chceme venovať hokeju koncepčne. So Slovenským zväzom ľadového hokeja sme podpísali dlhodobý kontrakt, v rámci ktorého budeme intenzívne podporovať centralizovaný projekt prípravy hráčov do 18 rokov, Slovenskú hokejovú ligu i Slovenský pohár. Najmä z dôvodu, že cítime potenciál v promovaní mladých hráčov a športovcov, ktorí môžu byť v budúcnosti základnou stavebnou jednotkou slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta,” povedal riaditeľ televízie JOJ Šport Roman Neuschl.