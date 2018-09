Druhá otázka z referenda odborárov o dôchodkovom strope je diskriminačná, tvrdia liberáli

BRATISLAVA 6. septembra (WebNoviny.sk) – Odborári na Slovensku spolu so stranou Smer-SD podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) idú svojimi požiadavkami na zastropovanie veku odchodu do dôchodku ústavným zákonom proti celej Európe. Referendum s takto položenou otázkou, o ktoré sa snažia, by bolo podľa SaS doslova sabotážou proti ekonomickým záujmom Slovenska.

„Na základe požiadavky poslanca NR SR za SaS Eugena Jurzycu Parlamentný inštitút zistil, že ani v jednej zo skúmaných krajín (Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Švédsko) nie je vek odchodu do dôchodku stanovený v ústave,“ uviedli liberáli v tlačovej správe.

V rozpore s ústavou

Požadované ústavné zastropovanie veku odchodu do dôchodku na úrovni 64 rokov podľa poslanca NR SR a tímlídra SaS pre verejné financie Eugena Jurzycu nezodpovedá demografickému vývoju, predlžovaniu priemernej dĺžky života, zlepšovaniu kvality života a ani možnostiam ekonomiky z hľadiska udržateľnosti daňového a odvodového bremena. „Je to čistý populizmus,“ tvrdí Jurzyca.

Druhá referendová otázka, ktorá požaduje ešte nižší vek odchodu do dôchodku, a to výhradne pre ženy, ktoré vychovali deti, je podľa neho navyše diskriminačná. „Deti totiž vychovávajú aj muži a deľba povinností medzi matkami a otcami je na základe emancipačných procesov v spoločnosti stále rovnomernejšia,“ upozornil.

Liberáli v tlačovej správe varujú občanov, aby Smeru-SD a odborárskym funkcionárom nesadli na lep a nepodpisovali petičné hárky s týmito ekonomicky nezmyselnými a diskriminačnými otázkami. „Tvrdíme, že takto postavené referendum by bolo zrejme aj v rozpore s ústavou, lebo sa týka aj ľudských práv z hľadiska rovnosti medzi mužmi a ženami,“ dodal Jurzyca.

Vyzbierali vyše stotisíc podpisov

Odborári od polovice júla už vyzbierali 135 tisíc podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Na stredajšej tlačovej besede to uviedol predseda Odborového zväzu KOVO Emil Machyna. Verí, že do konca tohto roka sa im podarí vyzbierať 350 tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na vyhlásenie referenda.

Podľa textu petície by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku.

Parlament na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, nakoniec v prvom čítaní nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) totiž v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu.

Automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku

Parlament v auguste 2012 počas jednofarebnej vlády Roberta Fica schválil s účinnosťou od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku pôjdu do penzie v 62 rokoch a 202 dňoch.

Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025. Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch.