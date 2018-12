Druhé kolo obrovského slalomu bolo bez bratov Žampovcov, Hirscher si šiestykrát obhájil titul

ALTA BADIA 16. decembra (WebNoviny.sk) – Obrovský slalom v Alta Badii a Marcel Hirscher, to je víťazné spojenie, ktoré trvá vo Svetovom pohár alpských lyžiarov nepretržite už šesť rokov. Fenomenálny Rakúšan pridal v nedeľu šiesty triumf na nevyspytateľnej Gran Rise v neprerušenej sérii, keď v súčte oboch kôl zdolal Francúza Thomasa Fanaru o priepastných 2,53 s a o 2,69 s ďalšieho francúzskeho reprezentanta Alexisa Pinturaulta.

Hirscher je absolútnym rekordérom v Alta Badii už od vlaňajška, keď v historickom poradí miestnych triumfov preskočil taliansku legendu Alberta Tombu. Ten na domácom obľúbenom svahu dominoval v „obráku“ štyrikrát.

Prvé miesto s vysokým náskokom

Vyšším rozdielom ako teraz v Alta Badii zdolal Hirscher súpera na druhom mieste v obrovskom slalome v pretekoch SP iba raz. Prvého marca 2015 vyhral v Garmisch-Partenkirchene pred Nemcom Felixom Neureutherom o 3,28 s. Rozdiel prvého od druhého 2,53 s je však najvyšší, aký sa zrodil v histórii pretekov v Alta Badii.

„Je to úžasné, ale ťažko je posúdiť, či je toto životná forma. Snažil som sa atakovať a ísť, čo to dalo. Znie to hlúpo, ale necítil som, že to môže vyjsť až s takým náskokom. Skôr som mal pocit, že si len strážim svoje vedenie,“ uviedol Marcel Hirscher, cituje ho web laola1.at.

Hirscher je držiteľ veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári z ostatných siedmich sezón a aktuálne si pripísal už šesťdesiate prvé víťazstvo v bojoch o krištáľové glóbusy, tridsiate v obrovskom slalome a tretie v tejto sezóne.

Priečky v piatej desiatke

Momentálne je Hirscher už opäť na čele priebežného poradia SP s náskokom 40 bodov pred krajanom Maxom Franzom. Tretí je Nór Aksel Lund Svindal. Hirscher suverénne vedie aj poradie obrovského slalomu, a to o 132 bodov pred Nórom Henrikom Kristoffersenom.

Druhé kolo v Alta Badii bolo bez slovenského zastúpenia. Bratia Žampovci obsadili až priečky v piatej desiatke výsledkového poradia 1. kola. Adam Žampa zaostal za najrýchlejším mužom Marcelom Hirscherom o 4,40 s a necelá sekunda ho delila od tridsiateho, teda posledného postupového miesta. Stačilo mu to na 41. miesto. Jeho mladší brat Andreas bol za Hirscherom o 4,65 s a skončil štyridsiaty siedmy.