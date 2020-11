Druhé kolo plošného testovania zabezpečí takmer tritisíc tímov, zháňajú ešte ochranné pomôcky

Druhé kolo plošného testovania ľudí na ochorenie COVID-19 bude zabezpečovať približne 2 993 odberných tímov tritisíc odberných miest. Pred rokovaním vlády SR to uviedol minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO). Testovanie sa uskutoční v 45 okresoch prevažne v severnej časti Slovenska.

„Jednotliví velitelia odberných tímov kontaktovali svoje tímy z minulého víkendu a budú ich kontaktovať aj v priebehu dnešného dňa. Boli by sme veľmi radi, ak by sa nám poradilo udržať tie isté tímy. Zatiaľ to po tých prvých kontaktoch vyzerá tak, že asi na nejakých 85 percent by sa to mohlo podariť,“ dodal šéf rezortu obrany.

Ministerstvo obrany SR a Ozbrojené síly SR už zháňajú aj ochranné pomôcky na testovanie a očakávajú, že Správa štátnych hmotných rezerv SR zabezpečí najmä rukavice. Podľa informácií Jaroslava Naďa by mali na Slovensko dôjsť už v stredu.

Druhé kolo celoplošného testovania bude 7. a 8. novembra v okresoch, v ktorých počas prvého testovania bolo pozitívne testovaných viac ako 0,7 percenta ľudí. Výnimku tak dostane 25 okresov, a to zväčša na juhu Slovenska, okrem Dunajskej Stredy. Výnimku dostanú aj mestá Košice a Bratislava.