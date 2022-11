Druhý deň na ITAPA 2022: Malé kroky vedú k veľkému úspechu

Štátne IT je tu v prvom rade od toho, aby bolo proaktívne a slúžilo ľuďom. Je nevyhnutné realizovať potrebné kroky, ktoré ho posúvajú vpred, no najmä bližšie k ľuďom. Druhý deň konferencie Jesennej ITAPA 2022 riešil najmä otázku toho, ako by sa mala digitalizácia krajiny robiť bezpečne a užitočne pre ľudí. „Tento rok je pre náš rezort prelomový. Kľúčové reformy, ktoré sme začali robiť pred dvomi rokmi, prinášajú prvé zásadné výsledky a zlepšenia služieb štátu. Odštartovali sme antibyrokratickú revolúciu, zavádzame proaktívne digitálne služby pri jednotlivých životných situáciách, spravili sme prvý, ale o to dôležitejší krok k budovaniu digitálneho ekosystému štátu, ktorý bude pre občanov dostupný vďaka aplikácii Slovensko v mobile,“ vyhlásila na ITAPA Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Viacerí spíkri sa na konferencii zhodli na jednom – malé kroky vedú k veľkému úspechu.

Od januára tohto roku sa antibyrokratická reforma postarala o zrušenie 13 druhov papierových potvrdení a výpisov, ktoré už občania nemusia predkladať na úradoch. Ide o výpisy, ktoré boli na úradoch najviac predkladané občanmi ako napríklad kópia rodného listu, ktorý si predtým úrady pýtali od občanov až 1,5 milióna razy ročne. Zrušila sa tiež napríklad kópia sobášneho listu, potvrdenie o pobyte, potvrdenie o pridelení IČO, či vybrané rozhodnutia súdov. „Celkovo v rámci tejto ambicióznej reformy zrušíme predkladanie až 21 okruhov výpisov a potvrdení, vďaka čomu občania a podnikatelia ušetria ročne viac ako 42 miliónov eur na poplatkoch, doprave, či čase, ktorý by inak strávili behaním po úradoch,“ uviedla vicepremiérka Remišová s tým, že reformným úspechom je zavedenie prvej proaktívnej, plne digitalizovanej životnej situácie – narodenie dieťaťa. Vďaka tomu už čerství rodičia nemusia obehávať úrady a lekárov, aby získali rodný list či príspevok pri narodení dieťaťa, ale štát automaticky vybaví celú administratívu za nich.

Veronika Remišová. Foto: ITAPA

Chyba digitalizácie: Nulová komunikácia a veľké očakávania

Okrem toho má rezort informatizácie aktuálne rozpracované ďalšie štyri životné situácie, na ktorých pracuje: strata a hľadanie nového zamestnania, kúpa nehnuteľnosti, kúpa a predaj auta a začiatok podnikania. Tie by mali byť podľa rezortu sfinalizované na jar 2023. „Úspech digitalizácie tkvie v tom, že sa začína v malom. Aj estónska digitalizácia štátu začala s menšími krokmi, na ktorých sme postupne stavali,” tvrdí Taavi Linnamäe, riaditeľ nadácie Estónskej prezidentky Kersti Kaljulaid. Mimochodom, Estónsko bolo v minulosti známe ako ekonomika s nízkou pridanou hodnotou. Dnes sa radí k inovačným lídrom. Taavi Linnamäe taktiež dodal, že veľkým problémom krajín pri vývoji digitálnych služieb štátu je častokrát slabá komunikácia úradov a ministerstiev medzi sebou.

„Našou snahou je, aby služby štátu boli proaktívne a občan sa o nich nemusel starať,” zdôraznil na ITAPA 2022 Miroslav Hargaš, štátny tajomník MIRRI. Tento prístup vyzdvihuje aj Taavi Linnamäe. Podľa jeho slov Estónsko aktuálne pripravuje viacero proaktívnych projektov, ktorých cieľom je zlepšiť život Estóncom. „Jedným je aj projekt pre osamelých dôchodcov, pomocou ktorého im doplácame peniaze. My o nich vďaka našim systémom vieme a poznáme aj ich bankové údaje,“ inšpiroval proaktívnou službou štátu Taavi Linnamäe. Na konferencii zažartoval, že keď pred 25 rokmi Estónci spustili transformáciu, tak prvá funkcia ich digitálneho občianskeho preukazu bola zoškrabať ľad z predného okna áut.

Taavi Linnamäe. Foto: ITAPA

Invázia postavila Ukrajinu do svetla digitálneho tigra

Učiť sa však môžeme aj od nášho východného suseda. Ešte pred niekoľkými rokmi Ukrajina v digitalizácií absolútne nevynikala, práve naopak. Ľudia tu digitálne služby vnímali iba ako možnosť navyše. „No ruská invázia všetko zmenila a online komunikácia s úradmi či štátom sa ukázala v drvivej väčšine ako jediná možnosť. Mnohé úrady boli dočasne či trvale zatvorené, zničené, v okupovaných územiach nebolo možné so zamestnancami úradov komunikovať,“ uviedol na konferencii Jesennej ITAPA 2022 Mstyslav Banik, riaditeľ oddelenia digitalizácie služieb na Ministerstve pre digitálnu transformáciu Ukrajiny.

Invázia ruských vojsk tak motivovala Ukrajinu k napredovaniu a dnes je prvou krajinou na svete, ktorá zaviedla taký digitálny občiansky preukaz, ktorý plne nahrádza jeho fyzickú plastovú či papierovú formu. A využívajú tiež štátnu aplikáciu Dija, ktorá je zároveň hodnotená ako najlepšia vládna aplikácia na svete. Ide o aplikáciu, ktorú podľa M. Banika využíva 18,5 milióna ľudí, pričom približne pätina z nich sú ľudia vo veku nad 55 rokov. Aplikácia dnes slúži podnikateľom i bežným ľuďom, prostredníctvom nej sa vedia dostať k 14 rôznym osobným e-dokumentom, ktoré si mnohí pri úteku z domova nestihli vziať. Ukrajinci sa na štátnom webovom portáli tiež dostanú k viac ako sedemdesiatke rôznych elektronických služieb. „Okrem týchto služieb sme do aplikácie implementovali aj možnosť počúvať štátne rádio a možnosť sledovať správy. Krátko po invázii bola technológia štátneho rozhlasu pod silným útokom a nemohli sme dovoliť, aby sa ľudia dostávali k fake news zo strany Ruska. Zároveň prostredníctvom Dija vedia občania nahlasovať pohyby ruských vojsk. Doposiaľ sme od obyvateľov prijali tisíce upozornení na ich pohyb, či darovať peniaze,“ dodal Mstyslav Banik s tým, že za prioritu si stanovili zdigitalizovať najjednoduchšie služby, ktoré sú schopní rýchlo pochopiť a použiť.

A hoci sú Estónci spolu s Fínmi a Izraelčanmi považovaní za inovačných lídrov, Taavi Linnamäe na ITAPA 2022 pochválil rýchlu transformáciu Ukrajiny a nadmieru rýchly pokrok, ktorý v oblasti digitalizácie krajina urobila. Ukrajina totiž už na začiatku budúceho roka bude v Estónsku zdieľať svoje skúsenosti z vývoja štátnej aplikácie a digitalizácie štátnych služieb vo vojnovom období. „Musím vás pochváliť, robíte mnohé veci lepšie, ako Estónci,“ povedal.

Mstyslav Banik. Foto: ITAPA

Konzistentné investície

Mnohí spíkri sa na pôde konferencie Jesennej ITAPA 2022 zhodli aj na tom, že digitalizácia krajiny sa nezaobíde bez investície do infraštruktúry. „V štáte sa dá robiť zmena digitalizácie pod podmienkou toho, že budeme konzistentne investovať finančné prostriedky do budovania sieťových infraštruktúr podporujúcich cloudové služby a cloudovú bezpečnosť. Ak toto dodržíme, potom aj kreovanie akýchkoľvek aplikácií užitočných pre ľudí bude jednoduchšie a lacnejšie,“ hovorí Marián Puttera, country manažér spoločnosti Cisco Slovensko.

So samotnou digitalizáciou štátu súvisí aj digitalizácia v oblasti dopravy. Európska únia vyvíja v poslednom období veľké úsilie na zvyšovanie bezpečnosti na cestách, pričom inteligentná mobilita sa k nám každý deň čoraz viac približuje. V tomto kontexte sa otvára aj debata o autonómnych autách, ktoré by sa mali stať súčasťou našich životov vraj už čoskoro. Dočkáme sa tejto revolúcie v najbližšom období? Experti sú v tomto smere skeptickí. „Autonómne vozidlá sú nezvratná, avšak stále pomerne vzdialená budúcnosť. Dnes by sme sa mali zamerať na osvedčené a ľahko aplikovateľné riešenia, ktoré môžu prispieť takmer okamžite k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu a plynulosti na cestách, či k zníženiu uhlíkovej stopy,“ poznamenal Martin Noskovič, business development manager v spoločnosti Alam.

