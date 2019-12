Dua Lipa vydá album Future Nostalgia, ktorý podporí aj na európskom turné

Anglická speváčka Dua Lipa oznámila vydanie druhého štúdiového albumu. Novinka, z ktorej už predstavila singel Don’t Start Now, bude mať názov Future Nostalgia a na trh sa dostane na budúci rok. Konkrétny dátum vydania interpretka oznámi neskôr.

Inšpirovali ju mnohí umelci

Dvadsaťštyriročná rodáčka z Londýna chcela podľa svojich slov pri nahrávaní „vyjsť zo svojej komfortnej zóny“ a urobiť hudbu, ktorá by zapasovala k jej obľúbeným klasickým popovým piesňam a zároveň by bola „nová a unikátne“ jej.

„Na novej nahrávke ma inšpirovali mnohí umelci, od Gwen Stefani cez Madonnu, Moloko, Blondie až po Outkast,“ spomenula interpretka v stanovisku. Ako ďalej uviedla, pri tvorbe albumu chcela, aby jej nová štúdiovka mala „živý element zmixovaný s modernou elektronickou produkciou“ a bola „nostalgická, ale mala v sebe niečo svieže a futuristické“.

Európske turné odštartuje v Madride

Speváčka svoj najnovší album v roku 2020 podporí aj na európskom turné. To odštartuje 26. apríla v Madride a ukončí 19. júna v Dubline. V rámci koncertnej šnúry zavíta aj do Rakúska, a to konkrétne 19. mája do Viedne, kde odohrá koncert v Stadthalle.

Dua Lipa začala s hudobnou kariérou už ako 14-ročná, keď na službe YouTube zverejňovala coververzie hitov iných speváčok. Jej prvým vlastným singlom bola skladba New Love, ktorú uviedla v auguste 2015. Preslávila sa však najmä skladbou Be The One, ktorú ponúkla v októbri toho istého roka.

Na konte má štúdiovku Dua Lipa (2017) a tri EP. Z debutového albumu pochádza singel New Rules, s ktorým sa jej podarilo dobyť UK Chart.

