Dubovcová so Štrbovou chcú nadviazať na dobré výkony, od olympiády ich ešte delí pár priečok

Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová majú za sebou sériu veľmi dobrých výsledkov.

Vďaka nim výrazne poskočili vo svetovom rebríčku a zvýšili svoje šance na účasť na budúcoročnej olympiáde v japonskom Tokiu. Kvalifikačné kritéria sú síce náročné, ale podľa skúsenejšej blokárky sú Slovenky na dobrej ceste.

Rebríček sa ešte posunie

„Zlepšujeme sa krok po kroku. Aj keď nám nejaký turnaj nevyjde, na ďalšom to dokážeme napraviť. Kvalifikačné obdobie je pomerne dlhé, takže treba predvádzať stabilne dobré výkony. Musíme byť trpezlivé a verím, že to príde,“ vyjadrila sa 29-ročná Dubovcová.

Pred štyrmi rokmi sa spoločne s vtedajšom partnerkou Dominikou Nestarcovou snažili prebojovať do Ria de Janeiro, ale úspešné neboli.

Slovenské reprezentantky figurujú vo svetovom rebríčku na 19. priečke, pričom je potrebné skončiť na 15. miesta. Práve toto je z pohľadu Dubovcovej najľahšia cesta na olympiádu, aj vzhľadom na očakávané úpravy.

„Rebríček sa bude ešte trošku posúvať. Kanaďanky majú ako majsterky sveta istú účasť a z každej krajiny môžu postúpiť len dva tímy, takže ak budú pred nami tri americké páry, jeden sa nebude počítať. V septembri je naplánovaný aj tzv. olympijský turnaj, kde si miestenku vybojujú iba finalisti. Budeme tam hrať, ale konkurencia bude náročná,“ skonštatovala Dubovcová.

Piate miesto v Gstaade

Natália Dubovcová a Andrea Štrbová majú výbornú formu, o čom svedčí piate miesto z päťhviezdičkového turnaja vo švajčiarskom Gstaade.

Vo vyraďovacej fáze zdolali aj favorizovaný brazílsky pár Ágatha Bednarczuková – Eduarda Santosová Lisboaová, čo im dodalo sebavedomie. Podobne ako na MS ich však zastavila domáca dvojica Tanja Hüberliová a Nina Betschartová.

„Švajčiarky hrajú momentálne veľmi dobre, boli štvrté na MS a musím povedať, že na ich štýl sme zatiaľ nenašli recept. Máme ich aj v skupine na majstrovstvách Európy, čo je ďalšia šanca napraviť túto bilanciu. Tie zápasy boli veľmi podobné a trošku ma mrzí, že z toho prvého sme si nezobrali ponaučenie. Šancu sme určili mali, znovu sme vyhrali prvý set, no keď potom prehráte v tajbrejku, tak vás to zamrzí,“ uviedla rodáčka z Bratislavy.

Na zlepšených výkonoch slovenského páru má podiel aj zmena trénera. Poľského kouča Lukasza Fijaleka nahradila Češka Lenka Haječková, ktorá svojim radami a skúsenosťami pomohla najmä Andrei Štrbovej.

Olympiáda snom i motiváciou

„Myslím, že sme našli trénerku, ktorá nám môže viac dať. Je ‚poliarka‘, čo je moja pozícia, takže ona videla moje chyby nielen ako trénerka, ale aj ako hráčka. Veľa pomohla najmä mne,“ skonštatovala 23-ročná Štrbová, pre ktorú je olympiáda veľkou motiváciou.

„Je to veľký sen. Preto sme aj zakladali túto dvojicu, aby sme sa tam dostali. Teraz je to kúsok a musíme potvrdzovať naše výkony,“ dodala mladšia zo slovenských reprezentantiek.

Slovenky čaká v auguste náročný zápasový program, keďže sa predstavia hneď na troch dôležitých turnajoch. Už v stredu nastúpia na prvý zápas v rakúskej Viedni.

„Potešil by nás jednociferný výsledok. Viedeň je blízko, takže sme radi, že nemusíme cestovať cez celý svet. Tiež očakávame nejakých fanúšikov zo Slovenska. Bude to päťhviezdičkový turnaj, takže diváci budú môcť vidieť to najlepšie. Potom cestujeme do Moskvy, kde budú majstrovstvá Európy a tiež štvorhviezdičkový turnaj,“ dodala Dubovcová.