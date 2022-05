Dúbravka chystá Retro deň

Byť retro znamená aj mať štýl. Presne taký bude Retro deň v Dúbravke. Poriadne štýlový. V sobotu 4. júna od 14.00 zaplní programom pre celú rodinu Park Pekníkova.

V športovej časti pod názvom Ako sme sa hrali kedysi je pripravených sedem disciplín, najmä pre malých veľkých športovcov – skákanie vo vreci, gumy, guličky, škôlka, céčka, švihadlo či dráha na kolobežke. Po zdolaní každého stanovištia získa súťažiaci pečiatku a po nazbieraní siedmich malú odmenu. V rámci športového programu je na programe aj futbalový a florbalový turnaj.

Hudbou, spevom i kostýmami pripomenie časy dávno minulé skupina La Jana & Her Swing Boys. Na pódiu sa ukáže aj skupina BELLCANTO, minuloročný víťaz diváckeho hlasovania súťaže „Dúbravka hľadá hudobné talenty 2021“. Pripravili špeciálne vystúpenie „Miro Žbirka Tribute by Bellcanto“, kde by chceli vzdať hold legende Československej hudby.

„Každý, kto príde v retro kostýme, získa malú odmenu, samozrejme, v štýle retro,“ prezradil starosta Dúbravky Martin Zaťovič. Odborná porota na podujatí ocení okrem toho aj naj ženu v retrokostýme, naj retrodieťa a naj retromuža. Stačí byť kreatívny, prehľadať skrine u seba či rodičov a starých rodičov.

Chýbať nebude ani výstavka vecí v štýle retro a najmä veterány, autá 70. a 80. rokov, ktoré do Dúbravky prídu z Klubu priateľov auto-moto veteránov Hamuliakovo.

Točiť sa bude zmrzlina, cukrová vata, podávať párok v rožku, čapovať kofola a možno priplachtí aj Raťafák Plachta či aspoň kus nostalgie.

Vstup na podujatie je voľný.

Foto: Bratislava-Dúbravka

Program

Moderuje: Ľudmila Mladá

14.00 Otvorenie

14.10 Laktibrada – Divadlo UŽ

15.20 Miro Žbirka Tribute by Bellcanto

16.30 La Jana & Her Swing Boys

17.00 Vyhodnotenie súťaže – NAJ Retro kostým

17.15 La Jana & Her Swing Boys

Zdolaj stanovištia:

Skákanie gumy

Škôlka – Preskákať

Švihadlo – za 30 sekúnd koľko preskokov

Guličky – Dvojice súťažia

Céčka čiara – Dvojice kto najbližšie

Kolobežková dráha – najrýchlejší čas k

Skok vo vreci – istá vzdialenosť –

Športové turnaje

Florbal turnaj /Galaktikos/

Futbal turnaj

Veterány – autá 70. a 80. rokov z Klubu priateľov auto-moto veteránov Hamuliakovo

Informačný servis