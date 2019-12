Dúbravka dosiahol piate čisté konto v aktuálnej sezóne Premier League, lepší sú len piati gólmani

Ďalšie domáce víťazstvo s čistým kontom pre slovenského brankára a bonus v podobe postupu na deviate miesto v tabuľke Premier League. Futbalisti Newcastle United zdolali hráčov Crystal Palace 1:0 a predĺžili si domácu nezdolateľnosť na osem zápasov. Počas nich v St. James´ Parku štyrikrát zvíťazili a štyrikrát remizovali, čo je ich najdlhšia takáto séria od roku 2012.

Martin Dúbravka počas nej vychytal trikrát čisté konto, dovedna ich má v sezóne na konte už päť. Proti Crystal Palace čelil štyrom streleckým pokusom hostí, ktorí mali v zápase 58-percentné držanie lopty a celkovo až 16 striel.

Rozhodol Paraguajčan Almirón

Keď sa už zdalo, že sa zápas skončí remízou, v 83. min ľavačkou nekompromisne rozvlnil sieť hostí Miguel Almirón. Pre 25-ročného stredopoliara z Paraguaja to bol prvý gól v drese „The Magpies“.

„Almirón si to zaslúžil. Už v minulých zápasoch odviedol pre nás veľa práce a teraz strelil svoj prvý gól. Asi nemôže byť šťastnejší. Pre mňa muž zápasu,“ povedal Martin Dúbravka na adresu strelca víťazného gólu pre klubovú televíziu na webe nufc.co.uk a ďalej pokračoval v hodnotení zápasu: „Je to fantastické. Som nadšený z nášho výkonu. Vytrvali sme v tvrdej robote až do konca a dočkali sme sa odmeny. Tieto tri body majú pre nás obrovskú hodnotu. Dali sme si vianočný darček, som šťastný.“

Len piati brankári v Premier League si v tejto sezóne udržali častejšie čisté konto ako Dúbravka. Na čele rebríčka sú Dean Henderson zo Sheffieldu United, Nick Pope z Burnley a Kasper Schmeichel z Leicesteru City so siedmimi zápasmi bez inkasovaného gólu.

Tréner Bruce mal tušenie

Po šesť takýchto duelov vychytali Ederson (Manchester City) a Vicente Guaita (Crystal Palace). Potom už nasleduje Dúbravka s piatimi. „Dnes som bol viac v permanencii ako brankár druhého tímu, ale som tam na to, aby som pomohol tímu. Som rád, že sa podarilo zvíťaziť, to je najdôležitejšie zo všetkého,“ skonštatoval Dúbravka.

Tréner NUFC Steve Bruce tušil, že tento zápas rozhodne jeden gól. „Crystal Palace nedostáva veľa gólov, my sme sa však sústredili na seba. Náš brankár predviedol niekoľko výborných zákrokov a zrejme nikto nebude namietať, že Almirón si zaslúžil streliť gól,“ uviedol Bruce na webe BBC Sport.

Na pripomenutie zisku 25 bodov s vyrovnanou bilanciou 7 víťazstiev – 4 remízy – 7 prehier a aktuálneho 9. miesta Newcastlu v tabuľke, Dúbravka pre klubovú televíziu ešte podotkol: „Musíme si toto nastavenie udržať čo najdlhšie. Verím, že zostaneme nebezpeční aj v ďalších zápasoch.“