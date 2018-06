Dúbravka je rád z finalizácie prestupu do Newcastlu, mohol sa koncentrovať na duel proti Holandsku

TRNAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Vo štvrtkovom medzištátnom prípravnom stretnutí v Trnave proti Holandsku (výsledok 1:1) už chytal slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka s vedomím, že má od stredy vo vrecku kontrakt s anglickým klubom Newcastle United do júna 2022.

Deň pred duelom proti „oranjes“ sa po uplatnení opcie totiž uzavrel jeho transfer do spomenutého klubu Premier League, v ktorom na jar hosťoval ako kmeňový hráč Sparty Praha a v 12 stretnutiach si štyrikrát udržal čisté konto.

Veril, že zostane v Newcastli

Ešte v pondelok popoludní na zraze v Senci Martin Dúbravka hovoril o tom, že by rád zotrval aj naďalej v St. James´ Parku a veril, že sa všetko uzavrie tento týždeň. Napokon sa to stalo realitou.

„Pevne som veril tomu, že by som v Newcastli mohol zostať aj na ďalšie štyri roky, pretože tie informácie z klubu som mal jasné dané: že sú so mnou spokojní a radi by boli, aby som zostal,“ povedal po zápase s Holandskom v novinárskej mixzóne trnavského štadióna rodák zo Žiliny.

Na slová už v jeho veku nedá

Na tému klubového pokračovania na Britských ostrovoch Dúbravka doplnil: „Mám 29 rokov a na slová teraz už tak nejako nedám a radšej som, keď je to všetko na papieri. Informácie o tom, že by som mohol zotrvať v Newcastli, som pochopiteľne mal. Napokon som však rád, že sa to všetko finalizovalo ešte pred zápasom s Holandskom a mohol som sa plne koncentrovať na štvrtkové stretnutie v Trnave. Nemal som nejaké stresy z toho, ale vnímal som to.“

Martin Dúbravka, ktorý na klubovej úrovni chytal aj v Žiline, dánskom Esbjergu i českom Liberci, výborným výkonom prispel k nerozhodnému výsledku slovenskej reprezentácie s Holandskom v spomenutom prípravnom dueli v Trnave.