Dúbravka podporuje Kariusa, čaká verdikt z Newcastlu a teší sa na trnavský duel proti Holandsku

SENEC 28. mája (WebNoviny.sk) – Futbalový brankár Martin Dúbravka figuruje ako jednotka medzi žrďami v nominácii trénera slovenskej reprezentácie Jána Kozáka na blížiace sa medzištátne prípravné stretnutia proti Holandsku (31. mája o 20.45 h v Trnave) a Maroku (4. júna o 20.00 h vo švajčiarskej Ženeve).

Štyrikrát čisté konto

Dvadsaťdeväťročnému gólmanovi (nar. 15. januára 1989) sa darilo v anglickom klube Newcastle United na polročnom hosťovaní zo Sparty Praha: v Premier League odchytal na jar 12 stretnutí, štyrikrát si udržal čisté konto a rád by pokračoval aj naďalej v St James‘ Parku.

„Snažil som sa robiť dobré meno Slovensku a, samozrejme, aj sebe. Verdikt, či zostanem v Newcastli, by mal padnúť tento týždeň. Nie som sklamaný, beriem to ako realitu. Snažím sa to brať tak, že stále je tam určitý priestor a čas, aby sa rozhodli. Dúfam, že som ich svojimi výkonmi upútal a zaujal. Záleží aj na tom, či zostane tréner Rafael Benítez. Pevne verím, že moja situácia sa už čoskoro konečne rozuzlí a spoločne to uzavrieme,“ vyjadril sa pred zástupcami médií Dúbravka na pondelňajšom popoludňajšom zraze slovenskej reprezentácie v Senci.

Derniéra uplynulej sezóny v Anglicku bola pre Newcastle úspešná: mužstvo aj s prispením slovenského brankára zvíťazilo v nedeľu 13. mája nad FC Chelsea jednoznačne 3:0. Hoci odvtedy už prešli dva týždne, nemal žilinský rodák mnoho času na oddych. „Jednoducho nebol. Vrátil som sa späť do Prahy, potreboval som si tam zariadiť niektoré veci. Aj potom po návrate na Slovensko bolo veľa hektiky, navyše som sa musel udržiavať v kondícii. Čaká nás predsa dvojzápas proti Holandsku a Maroku. A ja som chcel byť pripravený.“

Prehnaná kritika

Martin Dúbravka si však nenechal ujsť sobotňajší finálový zápas Ligy majstrov 2017/2018 v Kyjeve, v ktorom Real Madrid zdolal FC Liverpool 3:1. Negatívnym hrdinom tohto duelu bol nemecký brankár anglického tímu Loris Karius, jeho dve obrovské zaváhania ovplyvnili výrazným spôsobom výsledok stretnutia a „biely balet“ sa mohol radovať tretíkrát po sebe.

„Bolo mi ho ľúto. že mu nevyšiel práve tento dôležitý duel. Takýto moment je pre brankára veľmi náročný. Mal som možnosť sa s ním porozprávať, keď sme hrali s Liverpoolom. Myslím si, že od svojho príchodu to mal ťažké, veľa ľudí ho podceňovalo. A on ukázal veľkú kvalitu vo viacerých stretnutiach,“ skonštatoval Dúbravka na adresu 24-ročného Kariusa.

Teší sa na prípravné duely

„Podľa mňa sa zniesla na neho až príliš veľká kritika, viacero ľudí sa ho snaží podporiť, nie som výnimka. I ja som som zažil v doterajšej kariére viacero momentov, nie veľmi príjemných. Hráč sa z toho aj dlhšie dostáva. Verím, že tá kritika na jeho osobu už nebude taká intenzívna, ale naopak – známejší hráči mu vyjadria podporu. Dúfam, že to nebude znamenať koniec jeho kariéry, ale dostane sa z toho. Predsa len, prehrať vo finále Ligy majstrov takýmto spôsobom, je až príliš kruté,“ dodal.

Deväťnásobný slovenský reprezentant Dúbravka sa už teší na prípravné duely proti Holandsku a Maroku. „Budú to kvalitné stretnutia, už ten štvrtkový v Trnave. My si veľmi dobre uvedomujeme, akú silu má Holandsko a akú malo silu v minulosti. Prirodzene, že tam tiež prišlo k obmene hráčskeho kádra, možno aj ku generačnej výmene. Sú tam však noví futbalisti, ktorí dokazujú kvalitu.

Hrajú svojím systémom, atraktívnym pre ľudí. Je to pre nás výzva. Nebude to ľahký zápas. Dúfam, že v ňom ukážeme aj my svoje silné stránky a potešíme našich fanúšikov. Osobne sa veľmi teším na tento duel, tak ako na každý na reprezentačnom zraze,“ dodal Martin Dúbravka, ktorý na klubovej úrovni chytal aj v Žiline, dánskom Esbjergu i českom Liberci.