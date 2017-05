Duda je pripravený reprezentovať, tréner Hapal však pochybuje

ŠAMORÍN 31. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant a stredopoliar Herthy Berlín Ondrej Duda má na klubovej úrovni za sebou sezónu, ktorá sa istotne nezhodovala s jeho predstavami.

Viac než štvormiliónová letná posila Berlínčanov z Legie Varšava Duda pre problémy s kolenom a neskôr aj stehenným svalom vynechal jej podstatnú časť, zasiahol len do troch bundesligových stretnutí a ako striedajúci hráč.

Hertha Berlín má posledné slovo

Dvadsaťdvaročný záložník by si mohol napraviť chuť v reprezentácii – prenikol do kádra trénera A-tímu Jána Kozáka pre blížiaci sa zápas vo Vilniuse proti domácej Litve (10. júna o 20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.

Vo svojom mužstve by ho na júnových ME hráčov do 21 rokov v Poľsku (16. – 30. 6.) rád videl aj český tréner slovenskej “dvadsaťjednotky” Pavel Hapal. V súvislosti s týmto šampionátom dá definitívu verdikt Herthy – keďže ME “21” nie sú súčasťou kalendára Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), kluby nie sú povinné uvoľniť svojich hráčov. “Priťažujúcou okolnosťou” sú pre Dudu spomenuté zdravotné problémy.

“S trénerom Hapalom som sa rozprával, čaká na vyjadrenie klubu. Viem, že spolu komunikujú,” povedal Duda počas stredajšieho zrazu A-tímu pred tohtotýždňovým kempom v Šamoríne (31. 5. – 4. 6.).

Hapal očakáva negatívnu odpoveď

“Veľmi si vážim, že tréner Hapal ma prišiel navštíviť; je dôležité vidieť, že tréner hráča chce. Posledné slovo však bude mať klub. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Ešte nie je definitíva, či áno alebo nie. Fyzicky sa cítim dobre, už dlhší čas trénujem. Myslím si, že som pripravený a v tomto smere nebude žiadny problém,” pokračoval Duda a doplnil: “Dlho som nehral pre zranenie, nebolo to ľahké pre psychiku. Trénerovi som povedal, že reprezentovať chcem. Uvidíme, ako sa k tomu postaví klub.”

Kormidelník SR “21” Hapal v stredu popoludní pre agentúru SITA uviedol: “S Herthou komunikujeme a čakáme na stanovisko. Rozhodnutie by malo byť počas najbližších dní, určite do konca týždňa; máme ešte nejaký čas. Osobne to vidím tak, že odpoveď bude skôr negatívna. Tuším, že Hertha sa snažila ponechať si Ondra v klube aj v súvislosti so zrazom reprezentačného áčka. Uvidíme však, ako to dopadne, nechávame to otvorené.” Konečnú nomináciu musí Pavel Hapal oznámiť do utorka 6. júna.

A-tímu SR patrí po polovici kvalifikácie MS 2018 a piatich odohraných kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. Anglicko je s trinástimi bodmi lídrom “efka”, Slovensko má deväť bodov, Slovinsko osem, Škótsko sedem a Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala.

Priamy postup na svetový šampionát do Ruska si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky “druhých” sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky.

Slováci pred duelom v Litve nenechali nič na náhodu a prípravu si predĺžili o niekoľko dní a pobyt v Šamoríne. “Takýto kemp bol aj pred majstrovstvami Európy. Nie je to nič nové a myslím si, že je to potrebné, keďže viacerí z nás ligu skončili skôr a potrebujeme zostať v tréningu. Počas budúceho týždňa sa opäť zídeme v Žiline, vtedy už bude príprava finišovať. Zápas v Litve je veľmi dôležitý, ide o koniec tejto sezóny. Potom nás ešte čakajú ďalšie kvalifikačné stretnutia, no chceme si pred dovolenkami zabezpečiť tri body. Opakujem, veľmi dôležitý a veľmi náročný zápas, Litva má dobré mužstvo,” skonštatoval sninský rodák Duda a dodal: “Som rád, že opäť vidím chlapcov. Naposledy som s nimi bol na európskom šampionáte.”

Na jeseň čakajú Kozákových zverencov dvojzápasy – v septembri sa predstavia doma proti Slovinsku (1. 9.) a v Anglicku (4. 9.) a v októbri v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).