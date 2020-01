Duda je sklamaný a chce odísť z Herthy Berlín, zrejme zamieri do Fortuny Düsseldorf

Na príklade slovenského reprezentanta Ondreja Dudu je možné vidieť, aké vrtkavé je futbalové šťastie. Pred rokom v januári mal na konte deväť bundesligových gólov a bol jedným z lídrov mužstva. Momentálne 25-ročný ofenzívny stredopoliar hovorí o svojom konci v tíme Hertha BSC Berlín.

„Už som sa rozhodol, chcem odísť. Ale nie preto, že by som nechcel zostať v klube. Ak vás však niekto nechce, nemá zmysel zostávať. Svoje rozhodnutie už nezmením. Som sklamaný. Presnejšie povedané, sklamali ma niektorí ľudia,“ uviedol Ondrej Duda v rozhovore pre športový magazín Kicker, cituje ho aj portál bulinews.com.

Nepadol do oka trénerovi

Podľa týždenníka Sport Bild by Duda mohol zamieriť na hosťovanie do iného tímu najvyššej nemeckej súťaže – Fortuny Düsseldorf. Jej hráčom patrí 16. priečka v tabuľke, v doterajšom priebehu súťažného ročníka nazbierali o štyri body menej ako futbalisti Herthy BSC.

Duda jednoznačne nepadol do oka novému trénerovi Berlínčanov Jürgenovi Klinsmannovi. Po jeho príchode od konca novembra nastúpil v jedinom zápase a o zmene klubu uvažuje už v zimnom prestupovom termíne.

A to ešte vlani v júli po najúspešnejšej sezóne v kariére predĺžil s klubom kontrakt do leta 2023 a cítil sa v šťastný v organizácii Hertha BSC. V uplynulej bundesligovej sezóne strelil 11 gólov a na ďalších šiestich sa podieľal prihrávkami. V aktuálnej sezóne zasiahol iba do siedmich zápasov. Na konte strelených gólov mu svieti nula a v počte asistencií jednotka. Herthe patrí v tabuľke 12. priečka po sedemnástich kolách I. bundesligy.

Počet hráčov potrebuje skresať

K možnému skorému odchodu Dudu a tiež jeho afrického spoluhráča a kamaráta Salomona Kaloua sa vyjadril aj tréner Klinsmann. „Je pravdepodobné, že Duda opustí naše mužstvo. Hovoril som aj s Kalouom, ktorý reálne zhodnotil, že teraz nedostáva veľa šancí. Je to profesionálny prístup z jeho strany,“ uviedol Klinsmann pre Berliner Zeitung ešte na sklonku roka 2019.

Rovnako doplnil, že súčasný počet 34 hráčov v kádri A-mužstva potrebuje skresať na 25 dovtedy, kým mužstvo neodletí na tréningový kemp na Floridu. „Do USA chceme odísť len s 25 hráčmi vrátane brankárov, taký je náš plán,“ zdôraznil niekdajší skvelý nemecký útočník.

Duda prišiel do Berlína z Legie Varšava v lete 2016. V úvodnej sezóne v Herthe toho veľa nenahral, limitovali ho totiž zranenia. V I. bundeslige v ročníku 2016/2017 absolvoval iba tri súboje. V ďalšej sezóne to bolo z pohľadu počtu štartov lepšie, na jeho konto pribudlo 17 ligových zápasov s jedným gólom. Zatiaľ posledná sezóna bola pre Dudu najvydarenejšia – v 32 bundesligových stretnutiach zaznamenal 11 gólov a na ďalších šiestich sa podieľal prihrávkami. Podľa viacerých indícií sezónu 2019/2020 už v tomto klube nedokončí.