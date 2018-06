Duel o Česko-slovenský superpohár medzi Slovanom a Spartou zrušili, rozhodla nielen polícia

aktualizované 21. júna, 15:36

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Atraktívny futbalový duel ŠK Slovan Bratislava – SK Slavia Praha o Česko-slovenský superpohár sa neuskutoční v plánovanom termíne v piatok 29. júna o 16.30 h na bratislavských Pasienkoch. Zakázala ho metská časť Bratislava – Nové Mesto na odporúčanie Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky.

Problémom je najmä nevhodný dátum, keďže v tom istom čase sa na bratislavských Zlatých pieskoch uskutoční festival Hip-hop žije 2018, navyše sa bude končiť školský rok. Podľa starostu Nového Mesta Rudolfa Kusého Slovenský futbalový zväz (SFZ) priznal zlú voľbu termínu.

Zrušenie stretnutia oficiálne potvrdil na štvrtkovej mimoriadnej tlačovej besede spolu s riaditeľom poriadkovej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky Viliamom Adamcom a generálnym sekretárom Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jozefom Klimentom.

Tisícky rozjarených ľudí

„Tento zápas mal byť oslavou futbalu. Namiesto toho nám, zástupcom Slovana a SFZ ukazovala polícia niekoľko hodín ako sa končili zápasy Slavie na viacerých miestach. Informovali nás o tom, ako sa fanúšikovia Slavie, ale aj Slovana chystajú ani nie tak si užiť zápas, ale skôr vyprášiť, vykopať, pobiť sa s nepriateľským mančaftom. Ja som položil jasnú otázku, prečo práve my máme zakázať tento zápas, veď to nie je nová situácia. Polícia SR ma informovala, že najväčší problém je s dátumom,“ uviedol pre agentúru SITA Kusý.

„Nie je možné zabezpečiť poriadok, chrániť ľudí mimo štadióna, keďže zároveň je aj obrovský festival, kde bude desať tisíc mladých ľudí. Polícia ma informovala, že fanúšikovia hip-hopu sú niekedy ako päsť na oko pre tvrdé jadro Slavie. Keď berieme do úvahy ešte koniec školského roka, v uliciach budú tisícky rozjarených ľudí. Zástupcovia policajného zboru mi povedali: ‚Starosta, ak sa niečo stane, je to na vás. My žiadame, aby ste zápas zakázali, pretože niečo sa môže stať a my si myslíme, že sa niečo stane. Nie je otázka či, ale čo všetko sa stane.‘ Ja som mal dve možnosti. Buď zlé alebo zlé rozhodnutie. Tak sme zvolili jedno z tých zlých. Sám mám dve deti a zobrať si na tričko, že by sa nejakému dieťaťu niečo stalo, to určite nespravím,“ dodal 42-ročný politik.

Rizikoví fanúšikovia Slovana aj Sparty

„Za krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave môžem potvrdiť, že sme 18. júna 2018 požiadali starostu mestskej časti Nové Mesto o zakázanie rizikového medzinárodného športového podujatia medzi Slovanom Bratislava a Slaviou Praha. Rizikovosť predikuje najmä účasť tvrdého jadra Slavie, ktoré sa radí medzi najrizikovejších fanúšikov v Českej republike. Operatívnym vyšetrovaním sme začali získavať informácie k tomuto podujatiu a v závislosti od správania fanúšikov Slavie i Slovana sme dospeli k záveru, že je tu jednoznačná hrozba narušenia verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, ktorí by si mohli navzájom ublížiť. Je to jednoznačne možné zistiť zo sociálnych sietí, internetových portálov, kde sú rôzne fotky a videá správania sa fanúšikov oboch tímov. Tým, že starosta zakázal toto podujatie, zabezpečí poriadok v Novom Meste, ale možno i Starom Meste vzhľadom na presuny fanúšikov, ktorý by určite boli pod vplyvom alkoholu, to je zrejmé. Podľa môjho názoru by jednoznačne došlo k narušeniu verejného poriadku,“ vyhlásil Viliam Adamec.

Nevylúčil, že aj v prípade náhradného termínu bude Policajný zbor SR znovu iniciovať zrušenie stretnutia. „Fanúšikovia Slovana sú známi tým, že sú rizikoví a pravidelne narúšajú verejný poriadok. Česká strana tu nehráva často, ale aj fanúšikovia Slavie sú rizikoví. Dôležitý fakt je aj ten, že nejde o ligový zápas. Je to v podstate prípravný duel a z tohto pohľadu nasadenie síl a prostriedkov PZ či SFZ nie je adekvátne tomuto zápasu. Môžem pripustiť, že ak sa súboj uskutoční neskôr, znovu predložíme žiadosť o zakázanie športového podujatia. Inak by sme k tomu pristúpili, ak by to bol súťažný zápas, napríklad predkolo Európskej ligy alebo stretnutie v rámci domácej súťaže. Tento zápas je však vymyslený slovenským a českým zväzom. Rizikovosť fanúšikov oboch strán je tak vysoká, že tento duel nemá žiaden význam.“

Rešpektujú rozhodnutie

S dočasným zrušením zápasu napokon súhlasil aj Slovenský futbalový zväz. „Z celej organizácie tohto zápasu bolo najnáročnejšie nájsť vhodný termín, pretože kalendár oboch tímov je počas celej sezóny naozaj nabitý. Hľadali sme tento termín v spolupráci aj s Úniou ligových klubov i českou stranou naozaj dlho a napokon sme dospeli k tomu, že tento dátum je najvhodnejší. Čas výkopu bol stanovený po dohode s televíziami, aby zápas mohlo vidieť čo najviac divákov. Po komunikácii s políciou i mestom sme po zvážení všetkých argumentov súhlasili, že v tomto termíne a za týchto podmienok nie je možné tento zápas odohrať. Už sme spojení s českou stranou a znovu hľadáme vhodný termín v čo najkratšom čase, aby sa súboj mohol uskutočniť ešte v tejto sezóne,“ prezradil generálny sekretár SFZ Jozef Kliment.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) reagoval na štvrtkovú informáciu stanoviskom, ktoré agentúra SITA prináša v plnom znení, bez redakčných úprav:

„Slovenský­­ futbalový zväz rešpektuje rozhodnutie Krajského riaditeľstva PZ SR a mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o zrušení finálového zápasu o Česko-slovenský superpohár, ktorý sa mal konať dňa 29. júna 2018 o 16.30 h na štadióne Pasienky medzi ŠK Slovan Bratislava a SK Slavia Praha. Slovenský futbalový zväz chce futbalovú verejnosť uistiť, že pre organizáciu tohto stretnutia urobil maximum a bol pripravený. V spolupráci s ŠK Slovan Bratislava však Slovenský futbalový zväz vie garantovať bezpečnosť fanúšikov iba priamo v priestoroch štadióna, keďže bol zápas označený za rizikový, ale mimo priestorov štadióna bezpečnosť garantovať nevie, je to už v kompetencii polície. Termín 29. jún si odsúhlasili kluby vzhľadom na ich termínovú listinu. Keďže SFZ chcel, aby Superpohár videlo čo najviac fanúšikov nielen na štadióne, ale aj v oboch krajinách pri televíznych obrazovkách, akceptoval rozhodnutie klubov. V piatok 29. júna je totiž voľný deň na práve sa konajúcich MS vo futbale v Rusku, čím sa otvorila možnosť v priamom prenose vysielať Superpohár v oboch verejnoprávnych televíziách (RTVS, ČT). Slovenský futbalový zväz vzniknutá situácia so zrušením finálového stretnutia o Česko-slovenský superpohár mrzí, no v záujme bezpečnosti a zachovania verejného poriadku v meste, rozhodnutie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto musí rešpektovať. Slovenský futbalový zväz v spolupráci s Futbalovou asociáciou Českej republiky sa bude snažiť nájsť náhradný termín, v ktorom by sa finále česko-slovenského Superpohára odohralo.“

Šampióni národných pohárov

ŠK Slovan Bratislava a SK Slavia Praha si právo účasti v dueli o Česko-slovenský superpohár vybojovali ako úradujúci šampióni národných pohárov. „Belasí“ v trnavskom finále Slovnaft Cupu zvíťazili nad MFK Ružomberok 3:1, „zošívaní“ tiež v májovom dueli v Mladej Boleslavi vo finále MOL Cupu rovnakým výsledkom zdolali FK Jablonec.

Vo vlaňajšom súboji o Česko-slovenský superpohár Slovan Bratislava v Uherskom Hradišti remizoval 1:1 s FC Fastav Zlín a v následnom rozstrele z 11 m podľahol 5:6.