Duel v Trenčíne bol veľmi poučný a znova nás posadil na zem, vyhlásil žilinský tréner Guľa

ŽILINA 10. decembra (WebNoviny.sk) – Hráči úradujúceho slovenského futbalového majstra MŠK Žilina si nepredstavovali, že jesennú časť najvyššej súťaže 2017/2018 zakončia prehrou o tri góly.

Zverenci trénera Adriána Guľu podľahli v sobotňajšom dueli 19. kola Fortuna ligy (FL) v Trenčíne domácemu AS 2:5 a prezimujú na druhej priečke tabuľky s deväťbodovým odstupom na lídra FC Spartak Trnava.

Od úvodu ťahali za kratší koniec

Hráči Trenčína sa súperovi spod Dubňa dokonale revanšovali za debakel 1:5 na žilinskom trávniku 16. septembra v rámci 8. kola FL a posunuli sa o bod pred nováčika FC Nitra na 6. miesto v klasifikácii, ktoré by pre AS znamenalo po 22. kole účasť v elitnom poltucte tímov s možnosťou bojovať v „desaťkolovej“ jarnej nadstavbe o majstrovský titul a pohárové priečky.

Žilinčania zvolili v sobotňajšom dueli pod Čákovým hradom rozostavenie na troch stopérov, s týmto herným systémom zvládli mimoriadne úspešne pred dvoma týždňami (25. 11.) stretnutie 17. kola v Trnave proti Spartaku (3:0).

Tentoraz však ťahali od úvodu za kratší koniec, už v 17. min prehrávali s domácim Trenčínom 0:3. Hoci sa Káčerovi podarilo vzápätí znížiť, dva góly AS po zmene strán v podaní Beridzeho a Ubbinka definitívne zrazili žilinský tím na kolená. Nič na tom nezmenila ani „kozmetická“ úprava výsledku Dávida Hancka v 90. min.

Poučný zápas s Trenčínom

„Rozostavenie na troch stopérov sme v Trenčíne nemali tak zautomatizované ako kvalitní domáci hráči tie svoje princípy. Do prvého gólu sme ešte hrali dobre, bol to však veľmi krátky úsek. Gólová pasáž zatriasla sebavedomím chalanov, preto sme to chceli oživiť striedaním a vrátiť sa k starším automatizmom. Ťažko sa nám naskakovalo do rozbehnutého vlaku, ktorý nám v sobotu utekal. Napriek trom presným zásahom domácich to bolo hrateľné, dorazil nás štvrtý gól. Hoci boli futbalisti AS lepší, chalani sa dovtedy nevzdávali. Chceli sme stretnutie zvrátiť, no súper bol efektívny, podobne ako my v našom septembrovom prvom vzájomnom dueli a zápas si postrážil,“ cituje oficiálna internetová stránka žilinského klubu slová kouča MŠK Adriána Guľu, ktorý ešte doplnil:

„Duel v Trenčíne nás znova posadil na zem, bol veľmi poučný. Máme stále na čom pracovať. Keď sa na to pozeráme cez tabuľku, sme na druhom mieste. Tri posty sme sa snažili systémovo vyriešiť, niektorí chalani opäť vyskočili. Mužstvo má potenciál, ale na vedúcu Trnavu to nestačilo. Musíme sa pripraviť na zostávajúce tri duely základnej časti Fortuna igy, ktoré nás môžu dostať medzi prvú šestku.“

Vrátili sa k tradičnému rozostaveniu

Kormidelník MŠK Žilina v 33. min sobotňajšieho stretnutia prikročil k dvojnásobnému striedaniu: z trenčianskeho umelého trávnika stiahol jedného z tria stopérov Martina Králika i ofenzívneho Yusufa Otubanja, na ihrisko sa dostali Jakub Holúbek a Nikolas Špalek. Rozostavenie žilinského mužstva z 3-5-2 sa vrátilo na tradičnejších 4-3-3.

„Domáci nás v úvode dokonale zaskočili. Dostali sme tri góly a ťažšie sa to doháňalo, najmä proti naozaj kvalitnému trenčianskemu tímu. Cez polčasovú prestávku sme si v kabíne povedali, že dvojgólový náskok môžeme zvrátiť, ale nevyšlo to. Súper nás vytrestal z efektivity, nezískali sme ani bod,“ uviedol pre žilinský klubový web 20-ročný Špalek a odhodlane dodal:

„V zime potrebujeme poriadne zamakať a zodpovedne sa pripraviť na trojicu zostávajúcich zápasov v základnej časti, po ktorej chceme hrať v prvej šestke o majstrovský titul.“