Dukla Banská Bystrica chce na MS v cestnej cyklistike odovzdať maximum, Haring v nominácii chýba

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Majstrovstvá sveta v cestnej cyklistike, ktoré sa tento rok uskutočnia v rakúskom Innsbrucku, odštartujú v nedeľu 23. septembra časovkami družstiev.

V ženskej kategórii by sa mala predstaviť Terézia Medveďová v drese tímu BePink a medzi mužmi bude reprezentovať slovenské farby šesťčlenná zostava Dukly Banská Bystrica v zložení Patrik Tybor, Marek Čanecký, Martin Mahďar, Ján Andrej Cully, Juraj Bellan a Samuel Oros.

„Pre Duklu Banská Bystrica to bude najväčšie podujatie v jej päťdesiatročnej histórii. Ako tím sa predstaví premiérovo na majstrovstvách sveta a vybraní jednotlivci z nášho družstva budú následne pokračovať v príprave so zvyškom reprezentácie. Verím, že v Innsbrucku podáme bojovný výkon. Nejdeme tam s veľkými očakávaniami. Nemôžeme sa porovnávať s Quick-Stepom alebo s BMC, ale chceli by sme súperiť s kontinentálnymi tímami, ktorých tam nie je veľa,“ povedal pre agentúru SITA športový riaditeľ Dukly Martin Fraňo.

Chcú odovzdať maximum

Slovensko prvýkrát v dejinách samostatnosti nominovalo pretekárov do všetkých kategórií. K historickému úspechu výrazne prispeli aj cyklisti Dukly Banská Bystrica, ktorí sa na vrchol sezóny naladili kvalitnými výkonmi na podujatí Okolo Slovenska.

„Časovka družstiev nie je len o čistom výkone ako je to v prípade jednotlivcov. Úspech na domácich pretekoch určite zdvihne morálku družstva a dodá nám sebavedomie. Mnohí našu nomináciu ani nevedia doceniť. Nejdeme sa tam však len zúčastniť a ideme tam odovzdať maximum,“ vysvetľoval Fraňo.

Oproti vystúpeniu na slovenských cestách vypadol z nominácie Dukly Martin Haring, ktorý uprednostnil zbieranie bodov v boji o miestenku na olympijské hry v Tokiu, kde by sa rád predstavil na horskom bicykli.

„Martina Haringa v súčasnej forme by sme radi využili, ale jeho hlavným cieľom je dostať sa na olympijské hry, čo je z dlhodobého hľadiska absolútnou prioritou. V tom istom čase nastúpi na pretekoch MTB v Istanbule, ktoré sú kvalitné obsadené a dobre bodované,“ dodal bývalý aktívny cyklista.

Najväčšie hviezdy Thomas a Froom chýbajú

Štartová listina časovky tímov obsahuje 22 družstiev, pričom favoritov treba hľadať výlučne medzi zoskupeniami z kategórie World Tour. Zlato z vlaňajška obhajuje Sunweb, ktorý sa bude opäť spoliehať najmä na kvality Holanďana Toma Dumoulina. Minulý rok bol tesne druhý tím BMC, v ktorého strede figurujú Austrálčan Rohan Dennis, Švajčiar Stefan Küng alebo Američan Tejay van Garderen.

Tradične vysoké ambície má Sky, ale tentoraz nemôže počítať s dvojicou najväčších hviezd v podobe Britov Gerainta Thomasa a Chrisa Frooma, čo otvára cestu k úspechu celkom ako Quick-Step Floors či Mitchelton-Scott. Cyklistov čaká v tímovej časovke trať dlhá až 62,8 km, čo pri klasických etapových pretekoch nebýva zvykom.