Dunajská Streda predĺžila kontrakty so siedmimi hráčmi

DUNAJSKÁ STREDA 7. augusta (WebNoviny.sk) – Až sedmička hráčov FC DAC 1904 Dunajská Streda Kristopher András Vida, kanonier Vakoun Issouf Bayo, César Rodolfo Blackman Camarena, Kristián Koštrna, Martin Rymarenko, Dominik Špiriak, Martin Jedlička predĺžila kontrakt s vedením momentálne druhého tímu tabuľky najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2018/2019. Informuje o tom oficiálna internetová stránka klubu zo Žitného ostrova.

Viacerí hráči v klube do roku 2021

„Pätica K. Vida, Bayo, Koštrna, Rymarenko aj Špiriak mala zmluvu platnú do leta 2019, všetci prijali ponuku DAC na jej predĺženie o ďalšie dva roky, a to do konca sezóny 2020/2021. V prípade dvadsaťročného panamského obrancu Césara Blackmana si klub uplatnil opciu a jeho kontrakt, ktorý sa pôvodne končil posledným júnovým dňom, sa predĺžil o ďalšie dva roky. Pôvodné polročné hosťovanie 20-ročného talentovaného českého brankára Jedličku sa natiahne až do júna 2019 a kontrakt obsahuje aj opciu,“ uvádza web fcdac.sk.

Majú kvalitu a potenciál

„Jedličkovi sme sa rozhodli ponúknuť predĺženie hosťovania. Bol výbornou oporou Patrika Maceja počas celej jarnej časti uplynulého ročníka a v nedeľu v Nitre ukázal, že s ním môžeme rátať aj v tých najťažších situáciách. Kristopher Vida začal minulú sezónu celkom dobre, neskôr však zo zostavy vypadol. Na jar sa pripravil vynikajúco, stal sa jedným z našich najlepších hráčov a jeho výkon v poslednom ligovom kole bol už len čerešničkou na torte. Výborne mu vyšiel aj vstup do novej sezóny. Myslím si, že každý fanúšik mohol vidieť, v čom tkvie Bayova sila. Blackman sa javil skvele hneď, ako dostal šancu v zápasoch. V jeho osobe máme moderný typ ofenzívneho krajného obrancu, akých behá veľmi málo na slovenských trávnikoch. Koštrna po svojom príchode k nám alternoval na poste Živkoviča, postupne si získal miesto v zostave a dnes je už neoddeliteľnou súčasťou základnej jedenástky. Špiriak s Rymarenkom dominovali vo svojich mládežníckych tímoch, prešli viacerými reprezentačnými kategóriami. Špiriakovi veľmi pomohlo jarné hosťovanie v Komárne a potešil nás spôsob, akým pred pár dňami debutoval v Európskej lige. Obaja môžu byť už onedlho oporami nášho A-mužstva,“ menoval pre klubový web dôvody predĺženia spolupráce s jednotlivými hráčmi športový riaditeľ FC DAC 1904 Dunajská Streda Jan van Daele a dodal:

„Rozhodli sme sa predĺžiť so spomenutými hráčmi zmluvu najmä z dôvodu, že sme presvedčení o ich kvalitách a o tom, že stále majú potenciál zlepšovať sa.“