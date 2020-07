Dunajská Streda si v príprave zahrá proti mužstvám veľkého kalibru, ako sú Marseille či Nice

Minioddych od futbalu trval na Žitnom ostrove len sedem dní. Dvojfázovým tréningom sa v nedeľu začala príprava futbalistov FK DAC 1904 Dunajská streda na novú sezónu.

V nej sa mužstvo pod vedením nemeckého trénera Bernda Storcka predstaví okrem slovenských súťaží aj v Európskej lige, keďže v konečnej tabuľke skráteného ročníka 2019/2020 skončilo na treťom mieste.

„Aj na ďalšie obdobie plánujeme dva tréningy denne. Čaká nás aj testovanie na COVID-19 a vtedy budeme trénovať len raz. V piatok 24. júla odchádzame do Rakúska, kde strávime deväť dní a odohráme aj dve stretnutia proti francúzskym veľkoklubom,“ načrtol svoje plány tréner Bernd Storck, cituje ho oficiálny portál klubu FK DAC 1904.

Futbalistov čakajú silní súperi

Počas sústredenia nájde mužstvo prechodný domov v tirolskom Fügene, kým zápas proti Marseille sa odohrá v Kufsteine a proti Nice v Kössene. Prvý je na programe 25. júla a druhý 1. augusta.

„Trochu ma prekvapilo, keď som od trénera počul mená súperov. Práve zápasy proti mužstvám takéhoto kalibru nás môžu posunúť a ukázať nám, kde sa nachádzame a kam sa potrebujeme dostať. Som veľmi rád, že náš mladý tím nastúpi proti takýmto silným súperom,“ vyhlásil kapitán DAC-u Zsolt Kalmár.

V kádri nastali pohyby

Čo sa týka pohybu v kádri, z hosťovania v Zlatých Moravciach sa vrátil Jakub Švec a na skúšku prišiel mladý stredopoliar Sebastian Nebyla. Slovenský juniorský reprezentant strávil posledné dva roky v mládežníckom tíme West Ham United.

„Rokovali sme aj s ďalšími hráčmi, ich príchod uzavrieme v najbližších dvoch-troch dňoch. Posila príde do každej formácie,“ prezradil športový riaditeľ Jan van Daele.

Na strane odchodov sú v Dunajskej Strede nasledovné mená: Adrián Slančík prestúpil do Senice a Ricardo Phillips pôjde na hosťovanie do Michaloviec. Ernest Boateng a Dominik Veselovský sa pripravujú s farmou v Šamoríne. Andrija Balič sa zatiaľ nevrátil do Dunajskej Stredy a pre zranenie chýbajú Máté Vida a Krisztián Németh. Dušan Lalatovič putoval po návrate zo Srbska do karantény.