Dunajská Streda v 9. kole Fortuna ligy zdolala FC Spartak Trnava, padlo päť gólov

DUNAJSKÁ STREDA 23. septembra (WebNoviny.sk) – Futbalisti Spartaka Trnava podľahli domácemu DAC Dunajská Streda tesne 2:3 v nedeľňajšom stretnutí 9. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2018/2019. Už v siedmej minúte otvoril skóre domáci útočník Marko Divkovič.

Devätnásťročný Chorvát využil zaváhanie obrancu Ivana Hladíka a nedal šancu brankárovi Dobrivojovi Rusovi. V 29. min sa do ojedinelej šance dostali aj hráči aktuálneho slovenského šampióna. Dlhý center Erika Grendela posunul na hranici šestnástky Erik Jirka hlavičkou na rozbehnutého Aliho Ghorbaniho, ktorý vyrovnal na 1:1.

Iránsky útočník stál aj na konci trnavského protiútoku v 62. min, za chrbát domáceho gólmana Martina Jedličku usmernil hlavičkou zblízka Grendelov center z pravej strany. V 76. min Ghorbaniho napodobnil Divkovič a takisto strelil svoj druhý gól v zápase, keď stál na správnom mieste a doklepol do súperovej bránky strelu Maksyma Tretiakova, ktorú Rusov vyrazil priamo k nemu.

Minútu pred koncom riadneho hracieho času si pýtal nešportovým spôsobom pokutový kop domáci Erick Davis, ale hlavný arbiter Michal Očenáš jeho hereckú vložku odhalil a „ocenil“ ju žltou kartou. V samotnom závere, keď sa zdalo, že tímy si rozdelia body, udrel slovenský reprezentant v drese Dunajskej Stredy Erik Pačinda. Rusov znovu neudržal vo svojich rukaviciach strelu súpera a Pačinda rozhodol z dorážky o triumfe zverencov Petra Hyballu.

Fortuna liga 2018/2019 – 9. kolo

výsledok nedeľňajšieho zápasu

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 3:2 (1:1)

Góly: 7. a 76. Divkovič, 90.+ Pačinda – 29. a 62. Ghorbani, ŽK: 55. Herc, 77. Kalmár, 89. E. Davis – 15. Janso, 20. Kulhánek, 71. E. Grendel, 86. Miesenböck, rozhodovali: Očenáš – T. Somoláni, Pozor, 9358 divákov

Zostavy:

FC DAC 1904: Jedlička – Koštrna, Šatka, T. Huk, E. Davis – Kalmár, M. Vida (73. Bednár), Herc (66. Pačinda) – Divkovič, K. Vida, Tretiakov (90.+ Bilenkyi)

Spartak: Rusov – L. Lupták (46. Čanturišvili), I. Hladík, Martin Tóth, Janso – M. Oravec, Kulhánek – Jirka (69. Miesenböck), E. Grendel, Malecki (82. Godál) – Ghorbani

Hlasy

Peter Hyballa (tréner Dunajskej Stredy): „Trnava je veľmi silná najmä v defenzíve, čo potvrdila aj dnes. Snažili sme sa hrať čo najviac s loptou s minimom centrov do šestnástky, keďže v zostave absentoval Vakoun Bayo a teda nemal by kto hlavičkovať. V prvom polčase sme hrali s falošnou „deviatkou“, ktorá mala vbiehať do šestnástky, chceli sme hrať najmä po zemi. Vysoko sme napádali a z toho aj náš vyplynul prvý gól. Dostávame veľmi jednoduché góly a tak to bolo i teraz. Po prestávke sa hra viac otvorila. V závere sme mali viacero šancí a našťastie Pačinda využil svoju príležitosť. Myslím si, že sme boli lepším tímom a moje mladé družstvo zaslúžene zvíťazilo.“

Radoslav Látal (tréner Spartaka Trnava): „Vstúpili sme do zápasu veľmi zle. Bol to z našej strany zlý výkon, dali sme súperovi veľa miesta, nedostupovali sme k hráčom. Prežili sme veľa šancí Dunajskej Stredy a my sme využili jedinú príležitosť, ktorú sme mali. V druhom polčase sme sa zlepšili, dostali sme sa do vedenia, ale, žiaľ, okolo 80. min sme dvakrát išli do prečíslenia traja proti dvom, ale nevyriešili sme to dobre. Súper nás potrestal a vyrovnal a v závere otočil duel vo svoj prospech. Nemyslím si, že sme v druhom polčase hrali zle, ale stratili sme všetky body a to sa počíta.“