Dunajská Streda zdolala v 2. predkole EKL Víkingur a neinkasovala, tréner Guľa však nebol úplne spokojný

Futbalisti Dunajskej Stredy v aktuálnej sezóne zatiaľ nepoznajú nič iné ako víťazstvá. Po dvoch triumfoch nad severoírskym Cliftonvillom v 1. kvalifikačnom kole Európskej konferenčnej ligy a víťazstvom 2:1 v úvodnom kole Fortuna ligy 2022/2023 triumfovali zverenci trénera Adriána Guľu aj v prvom stretnutí 2. kvalifikačného kola EKL na pôde tímu Víkingur Göta z Faerský ostrovov 2:0.

Pred budúcotýždňovou odvetou (štvrtok 28.7. o 21.00 h) je klub zo Žitného ostrova bližšie k postupu a zápasom proti gruzínskemu tímu Saburtalo Tbilisi alebo rumunskému klubu FCSB (Steaua Bukurešť).

Tešia sa z dobrého výsledku

DAC v stredu večer uspel zásahmi legionárov Nikolu Krstoviča v úvode duelu a Andrejsa Ciganiksa v jeho závere.

„Veľmi sa tešíme z víťazstva. Potvrdilo sa, že v Európe nie je žiadny súper ľahký, aj keď máte dobrý vstup do duelu ako sme mali my. Bol to veľmi solídny vstup, prvých 15 minút sme boli dostatočne rýchli a presní. Mali sme jednu šancu a potom prišiel famózny gól Krstoviča, čo nám, paradoxne, trochu ublížilo v koncentrácii. Na môj vkus príliš veľa nevynútených chýb dostalo domácich trochu do hry. Je cenné, že sme pridali druhý gól. Herne sme mali solídne pasáže, ale boli tam aj úseky, ktoré ukázali, že potrebujeme byť stále ostrí, koncentrovaní a presní. Súper totiž stále čaká na to, keď mu dáte možnosť na štandardku či rýchlu kontru. Ako mužstvo nesieme domov dobrý výsledok a tešíme sa z toho,“ povedal kouč Guľa vo videu na oficiálnom webe dunajskostredského tímu.

Tréner Guľa si tiež myslí, že napríklad na štandardkách môžu jeho zverenci ešte popracovať.

„Ceníme si čisté konto, ale súperi majú kvalitu. Máme ešte priestor na zlepšovanie. Nie som úplne spokojný, musíme na tom pracovať,“ dodal.

Mali dobrú analýzu súpera

Autor gólovej poistky hostí Lotyš Andrejs Ciganiks priznal, že hostia sa na duel na Faerských ostrovoch dobre pripravili.

„Tréneri nám spravili veľmi dobrú analýzu súpera. Vedeli sme, čo nás čaká. Začali sme sebavedomo a dali fantastický prvý gól. Potom sme občas stratili koncentráciu a urobili chybičky, na to súperi čakajú. Našťastie sme neinkasovali a pokúšali sme sa dominovať a kontrolovať hru. V polčase nám tréneri povedali, že musíme pridať ešte jeden gól a vyšlo nám to, splnil som ich očakávanie. Tešíme sa na odvetu v MOL Aréne,“ zhodnotil 25-ročný rižský rodák.