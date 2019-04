Dunajská Streda zdolala Žilinu a bodovo sa na ňu dotiahla, vo Fortuna lige aj triumf „Ruže“

NITRA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Futbalisti MFK Ružomberok vo Fortuna lige 2018/2019 ťahajú už desaťzápasovú šnúru bez prehry. „Ruža“ v sobotu v súboji 3. kola skupiny o titul zvíťazila v Nitre nad domácou Sereďou tesne 1:0 a ukončila sériu štyroch remíz v najvyššej domácej súťaži.

Tri body pre hostí zriadil v 54. min Štefan Gerec. Ružomberčania si v tabuľke FL upevnili štvrtú priečku, futbalisti Serede sú na šiestej priečke.

Súboj prenasledovateľov vedúceho Slovana Bratislava sa skončil víťazstvom Dunajskej Stredy doma nad Žilinou 1:0 v sobotňajšom stretnutí 3. kola nadstavbovej časti skupiny o titul vo Fortuna lige. Hráči zo Žitného ostrova otvorili skóre po štvrťhodine hry, keď írsky ofenzívny záložník Connor Ronan zužitkoval center Zsolta Kalmára.

„Žlto-zelení“ mohli okamžite vyrovnať, no Jaroslav Mihalík z pokutového kopu namieril iba do brvna. V ďalšom priebehu mali obe družstvá viaceré šance, no vyznamenali sa obaja brankári. Žilina zaznamenala prvú prehru v tomto kalendárnom roku. Dunajská Streda má už rovnako ako Žilina 48 bodov, oba tímy strácajú na vedúci Slovan 16 bodov.