Dunajská Streda a Žilina odohrajú duel druhého s tretím v tabuľke, obe tímy myslia na víťazstvo

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviyn.sk) – Víkendové 6. kolo najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ponúka aj duel druhého s tretím v tabuľke, hráči FC DAC 1904 Dunajská Streda privítajú v sobotu 25. augusta od 16.45 h MŠK Žilina. Klub zo Žitného ostrova v doterajších piatich zápasoch ešte neprehral, získal 11 bodov (bilancia: 3 – 2 – 0, skóre 14:9) a za lídrom ŠK Slovan Bratislava zaostáva o dva body. V ostatných troch kolách (v Nitre 3:2, doma s Ružomberkom 2:2 a naposledy v Trenčíne 3:3, pozn.) strelil FC DAC osem gólov, dostal však až sedem.

Snáď budú padať góly

„Do sobotňajšieho zápasu proti Žiline pôjdeme s jednoznačným cieľom získať všetky tri body. Musíme sa zamerať na to, aby sme lepšie zvládli defenzívu, počnúc útočníkmi cez stredopoliarov až po obrancov, pretože inkasujeme príliš veľa gólov. Na druhej strane nemožno tvrdiť, že by sme boli v útoku málo produktívni, veď skórujeme dva či trikrát na zápas. Počet inkasovaných gólov však musíme jednoznačne znížiť,“ skonštatoval pre klubový web maďarský krídelník Dunajskej Stredy Kristopher András Vida a doplnil: „Predpokladám, že to bude dobrý zápas. Verím, že ak budú opäť padať góly, tak to bude len do siete súpera. Dúfam, že sa tribúny znova zaplnia, pretože nikto si nemôže nechať ujsť skvelú atmosféru, ktorá panuje na našom štadióne.“

V dunajskostredskom drese debutoval pred dvoma rokmi gólom práve do žilinskej siete. „Čas letí. Mám rád stretnutia proti Žiline, pretože hrajú pekný futbal. Je lepšie hrať proti podobným súperom ako proti mužstvám, ktoré sa zatiahnu pred svoju bránku. Už sa teším na víkendový zápas,“ povedal ďalej 23-ročný K. Vida.

Poznajú slabé aj silné stránky

Futbalisti Žiliny sa utorňajším víťazstvom v Michalovciach 1:0 v dohrávanom stretnutí 1. kola posunuli v tabuľke Fortuna ligy na tretie miesto s 9 bodmi (bilancia: 3 – 0 – 2, skóre 8:8). Na „šošonov“ čaká cez víkend náročný duel v Dunajskej Strede: v predchádzajúcej sezóne bol práve FC DAC 1904 jediným súperom, ktorého Žilinčania nezdolali.

„Cieľom je byť úspešní a znova sa zlepšiť. Hráči stihli zregenerovať po zápase v Michalovciach, čo je najdôležitejšie,“ cituje oficiálna internetová stránka žilinského klubu slová 44-ročného kouča MŠK Jaroslava Kentoša, ktorý ďalej podotkol: „Práve tri body z duelu so Zemplínčanmi sú tou správnou hybnou silou pred náročným sobotňajším duelom. Výsledok v Michalovciach bol priaznivý. Keď sa pozriem na výkon, boli tam dva odlišné polčasy. Zanalyzovali sme si to a zodpovedne sa pripravíme na Dunajskú Stredu, vieme o jej silných i slabých stránkach. Dôležité bude, aby v našom výkone bola žilinská mentalita, nasadenie, bojovnosť. Chceme to postaviť na pozitívnych veciach. Do Dunajskej Stredy cestujeme s pokorou, no nejdeme tam so žiadnymi obavami. Majú svoju kvalitu, rešpektujeme ich silu, ale na druhej strane je to zdolateľný súper.“

Kompaktnosť počas zápasu

Ligovú premiéru v žilinskom drese má za sebou v Michalovciach austrálsky obranca Aleksandar Šušnjar, ktorý si za MŠK hneď pripísal víťazný debut v lige.

„V zápase s Michalovcami boli dobré veci, ale tiež vieme o činnostiach, ktoré môžeme zlepšiť. Skórovali sme, udržali sme naše vedenie, čo je dôležité. Slovenská liga je rozdielna od českej tým, že nie je až taká fyzická, ale skôr taktická a technická. Skôr by som ju prirovnal k rumunskej lige, kde som sa adaptoval pomerne rýchlo,“ povedal pre žilinský klubový web 23-ročný rodák z Perthu (nar. 19. augusta 1995), ktorý pred príchodom pod Dubeň pôsobil v Mladej Boleslavi a Tepliciach i v rumunskom klube Gaz Metan Mesias.

„V Michalovciach to bol môj prvý ligový štart, zvykám si na spoluhráčov, čo zaberie pár zápasov. Celkovo sa však na trávniku cítim stále istejšie. Preto verím, že to prenesieme spoločne do dobrých výsledkov,“ zdôraznil Šušnjar a pred duelom v Dunajskej Strede dodal: „Čaká nás ťažký zápas, zodpovedne sa pripravujeme. Nemôžeme sa sústrediť na fanúšikov a búrlivé prostredie. Musíme byť pozitívni a hrať ako tím. Treba bojovať celých 90 minút, to je cesta ako vyhrať. Dôležitá bude kompaktnosť počas zápasu, komunikácia navzájom. Iba tak si môžeme pripísať tri body.“