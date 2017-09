Ďurica je pripravený vo Wembley hrať, prezradil recept na Angličanov

LONDÝN 4. septembra (WebNoviny.sk) – Vedno s kapitánom Martinom Škrtelom už aj iného skúseného stopéra Jána Ďuricu bude mať k dispozícii tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák pre pondelkový zápas v londýnskom Wembley proti Anglicku (20.45 h SELČ) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska. V piatkovom trnavskom víťaznom dueli proti Slovincom (1:0) obaja chýbali pre kartový trest.

Výhra so Slovinskom bola zaslúžená

„Dobre sa na to pozeralo, trochu som však bol nervózny. Chalani to zvládli, hrali super. Myslím si, že to boli zaslúžené tri body,“ povedal Ďurica na margo piatkového stretnutia.

V súvislosti s pondelkovým súbojom Ďurica uviedol: „Či nastúpime s Maťom Škrtelom v strede obrany? Uvidíme, ako sa tréner rozhodne. Chalani, ktorí hrali v obrane, hrali dobre. Nie je to však o 11 hráčoch, sme tu viacerí. Uvidíme, ako to tréner postaví. Verím, že bude silná zostava, ktorá ukáže svoju kvalitu. Ja som pripravený hrať.“

Tridsaťpäťročný zadák tureckého Trabzonsporu nepochybuje o tom, že Slováci sa môžu vo Wembley ukázať vo výbornom svetle. „Určite máme silu na to, aby sme zopakovali kvalitný výkon. Anglicko je určite kvalitnejší súper než Slovinsko, hrajú doma a budú favoriti. My však chceme ukázať dobrý futbal a bojovného ducha. Anglický futbal je o súbojoch. Ak v nich budeme silnejší ako oni, máme šancu na úspech,“ vyhlásil Ďurica.

Výhodou je mladé mužstvo

Na margo absencie dlhoročnej opory „Albiónu“ Wayna Rooneyho (uzavrel reprezentačnú kapitolu, pozn.) skonštatoval: „Osobnosti ako Rooney tímu chýbajú. Mužstvo je mladé, možno to bude naša výhoda.“

Dunajskostredský rodák Ďurica nenastúpil pri dosiaľ jedinom vzájomnom súboji Anglicka a Slovenska vo Wembley – v marci 2009 vtedajší zverenci Vladimíra Weissa v prípravnom dueli štyrikrát inkasovali a neskórovali. „Vtedy sme prehrali 0:4. Potom však prišlo víťazstvo v Česku a neskôr postup na svetový šampionát. Tento zápas bude určite iný a neskončí sa takýmto výsledkom; dúfajme, že nie,“ uzavrel Ján Ďurica.

Anglicko je s 17 bodmi lídrom F-skupiny, Slovensko má 15 bodov, Škótsko a Slovinsko po jedenásť, Litva päť. Malta zatiaľ nebodovala. Slováci uzavrú svoje vystúpenia v „efku“ v októbri – predstavia sa v Škótsku (5. 10.) a doma proti Malte (8. 10.).