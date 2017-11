Video: Ďurica sa s reprezentáciou rozlúčil víťazne, hrdinom proti Nórsku sa stal v nadstavení Lobotka (aktualizované)

aktualizované 14. novembra 21:11

TRNAVA 14. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí futbaloví reprezentanti sa s rokom 2017 rozlúčili utorkovým víťazstvom 1:0 nad Nórmi v medzištátnom prípravnom zápase v Trnave.

Zverenci Jána Kozáka boli počas celého priebehu duelu aktívnejší; ich najväčšie príležitosti po zmene strán najskôr nezužitkovali Marek Hamšík a Ondrej Duda, no v nadstavenom čase rozhodol o triumfe domácich Stanislav Lobotka. Slováci sa tak v novembri dočkali víťazstva, v piatok v Ľvove v prípravnom stretnutí prehrali 1:2 s Ukrajincami. Kozákovi zverenci uzavreli rok bez remízy – s bilanciou 5 víťazstiev, 3 prehry.

Reprezentačnú kariéru v utorok uzavrel stopér Ján Ďurica, proti Nórom mal kapitánsku pásku. V drese s dvojkrížom odohral 91 stretnutí, strelil 4 góly. Čoskoro 36-ročný obranca tureckého Trabzonsporu sa zúčastnil na MS 2010 v JAR a aj ME 2016 vo Francúzsku, púť Slovákov na týchto šampionátoch sa zhodne skončila v osemfinále.

MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS

TRNAVA

Slovensko – Nórsko 1:0 (0:0)

Gól: 90.+ Lobotka, ŽK: 83. M. Elyounoussi (Nórsko), rozhodovali: Farkas – I. Albert, Varga (všetci Maď.), 5973 divákov

Zostavy:

Slovensko: Kozáčik – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan (63. Mazáň) – Škriniar (63. F. Kiss) – Mak (74. Bero), Lobotka, Hamšík (63. Duda), A. Rusnák (63. Mihalík) – A. Nemec

Nórsko: Jarstein – Linnes, Nordtveit (46. Skjelvik), Reginiussen, Meling – M. Elyounoussi (90.+ J. Svensson), Henriksen, Trondsen, Berget (70. Daehli) – Söderlund (70. O. Kamara), Sörloth

Hlasy:

Ján Kozák (tréner SR): „Nóri hrali organizovane, hlavne v prvom polčase veľa priestoru na kombináciu a finálnu prihrávku nebolo, hoci sme sa o to pokúšali. Išlo o prípravný zápas a dôraz vo finálnej časti nebol taký, aký by sa žiadal. V druhej časti hry už Nóri nepôsobili takým kompaktným dojmom, nestáli tak blízko seba. Naši chlapci to využili a dostávali sa do gólových príležitostí. V druhom polčase sme prevýšili súpera, gól sme dali až v nadstavenom čase, ale myslím si, že sme zvíťazili zaslúžene.“

Lars Lagerbäck (tréner Nórska): „Prehrať je vždy smutné, zvlášť takto, po poslednom dotyku s loptou. Súper má veľmi kvalitný tím. Zápas sme zvládli predovšetkým v obrannej fáze. Pri prechode do útoku chýbalo viac pohybu.“

Marek Hamšík (stredopoliar SR): „Rozlúčka bola víťazná, čo je dôležité. Bolo to po dobrom výkone proti dobrému súperovi, ktorý sa ťažko dobíjal. Napokon sme to zvládli a sme radi. Situáciu, keď som mohol skórovať, si musím pozrieť ešte raz. Neviem, či mi tam lopta skočila alebo nie. Víťazstvo je však doma. Reprezentačný rok bol dobrý; chýbal bod, aby sme šli do baráže, škoda.“

Milan Škriniar (stredopoliar SR): „Hlavné je víťazstvo, nerodilo sa ľahko. V kvalifikácii o MS sme inkasovali v posledných minútach, teraz sa nám to vrátilo. Cítili sme, že je to Janov posledný zápas, chceli sme mu dopriať víťazstvo. Sme radi, že sa to podarilo.“

Matúš Kozáčik (brankár SR): „Zvládli sme posledný zápas v roku. Som rád, že sme sa fanúšikom odvďačili víťazstvom. Takéto zápasy sú nebezpečné – gólman nemá veľa roboty, no jedna situácia môže rozhodnúť. Napokon to bolo na tej správnej strane. Vždy je lepšie vidieť plný štadión, no ďakujeme všetkým, ktorí prišli.“

Stanislav Lobotka (stredopoliar SR, autor gólu): „Nebolo to len vďaka mne, ale vďaka celému tímu. Boli sme počas celého zápasu lepší. Gól som, samozrejme, venoval Janovi, to by urobil každý. Ja veľa gólov nedávam, asi to opäť prenechám iným. Ondro Duda mi dal výbornú loptu, obranca na ňu nedosiahol a potom som sa snažil dať to popri brankárovi.“

Ján Ďurica (obranca a kapitán SR): „Ďakujem rodine, rodičom, bratovi, kamarátom. Všetci boli dvanástym hráčom. Bez spoluhráčov by som neodohral v národnom tíme trinásť a pol roka. Tie roky boli najkrajšie v mojom živote. Naozaj ďakujem všetkým. Či som veril, že to bude víťazná rozlúčka? Stanley vie, kedy má dať gól.“

I. polčas

Lúčiaci sa stopér Ďurica tesne pred úvodným výkopom dostal ako dar zarámovaný dres so svojím číslom štyri a podpismi všetkých spoluhráčov. Po štvrťhodine hry ako prvý namieril medzi tri žrde Lobotka, no strele chýbala razancia.

O desať minút po Rusnákovom rohu Škriniar hlavičkoval vedľa vzdialenejšej ľavej žrde. Vzápätí Hamšík spoza šestnástky ľavačkou minul svätyňu hostí. Nóri ohrozili Kozáčika v 39. min: priamy kop kapitána Nordtveita zblokoval múr, následný pokus toho istého hráča preletel nad brvnom. V závere Nemec v sľubnej pozícii zvnútra pokutového územia slabšou pravou nohou nenamieril medzi tri žrde.

II. polčas

Desať minút po zmene strán sa v dovtedy najväčšej príležitosti stretnutia ocitol Hamšík, z desiatich metrov po presnej Rusnákovej prihrávke však prestrelil bránku. O tri minúty stredopoliar Neapola Hamšík vypálil presnejšie, gólman Jarstein však predviedol dobrý zákrok. Po následnom rohovom kope sa k strele dostal Ďurica, no trafil do stredu bránky. Po hodine hry tréner Kozák poslal na ihrisko štyroch čerstvých hráčov – Mazáňa, Kissa, Dudu a Mihalíka. Duda sa vzápätí dostal do blízkosti bránky severanov, nemal však priestor na zakončenie. V 78. min opäť Duda mohol poslať Slovákov do vedenia, no jeho pokus zvnútra šestnástky zlikvidoval Jarstein. V závere sa neujali pokusy Kissa a Mihalíka a na opačnej strane sľubná hlavička striedajúceho Kamaru. Napokon rozhodol Lobotka, ktorý si nabehol do šestnástky a krížnou strelou prekonal Jarsteina – 1:0. Postaral sa o Ďuricovu víťaznú rozlúčku.