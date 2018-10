Ďurica výrazne pomáha Dukle Praha, gólom z priameho kopu rozhodol o výhre nad Karvinou

PRAHA 8. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalista a hráč FK Dukla Praha Ján Ďurica bol hrdinom nedeľňajšieho víťazného stretnutia „vojakov“ na trávniku MFK Karviná (2:0) v rámci 11. kola najvyššej českej súťaže.

Tridsaťšesťročný obranca (nar. 10. decembra 1981) strelil v 64. min vedúci gól hostí z priameho kopu a v nadstavenom čase prihral krajanovi Frederikovi Bílovskému, ktorý spečatil triumf Dukly.

„Ten môj kop bol skôr o technike, nie o sile, pretože to bolo dosť blízko,“ cituje portál iDNES.cz slová Jána Ďuricu, ktorý z 18 metrov prekonal bezmocného brankára Karvinej Martina Berkovca: „Skúsil som len tak prekopnúť múr a vyšlo to. Keď loptu dobre trafíte k žrdi, brankár to má dosť ťažké, pretože stojí na druhej strane.“

Tréner Dukly Roman Skuhravý netušil, že Ďurica vie takto parádne zahrať štandardnú situáciu. „Páči sa mi, že v každej situácii, či už v zápase alebo na tréningu, robí presne to, čo má. Keď si postavil loptu, tipoval som, že ju pošle na stranu brankára. Som rád, že realizáciu štandardky zobral na seba náš najskúsenejší hráč.“

Ďuricov premiérový gól v drese Dukly

Slovenský ofenzívny stredopoliar v drese Karvinej Dávid Guba vedel, že Ďurica vie zahrať prieme kopy. „Nikdy to však v jeho podaní neboli takéto technické strely. Väčšinou kopal z väčšej vzdialenosti a dával do svojich pokusov razanciu. Možno to bolo trochu prekvapenie aj pre neho, dal krásny gól,“ uznal Guba a doplnil: „Poznám ho ako veľkú osobnosť slovenského futbalu. Zahrať si proti nemu bolo skvelé, ale dal nám gól, takže momentálne sa na neho hnevám.“

Pre rodáka z Dunajskej Stredy to bol premiérový gól v drese Dukly, kde prišiel začiatkom septembra a podpísal zmluvu na jeden rok. „Keď som hral v Rusku, tak som tam mal jeden takýto priamy kop, ale väčšinou na to boli určení iní. Mňa k takýmto štandardkám nepúšťali. Lenže v Dukle Praha som najstarší a každý sa mi bojí niečo povedať, tak som to skúsil,“ uviedol pre iDNES.cz Ján Ďurica a podotkol: „Gól to bol síce pekný, ale vzhľadom na náš boj o záchranu je dôležitejšie, že máme tri body. Chceme ísť vyššie.“

Dukla Praha je v tabuľke posledná

Prvé víťazstvo na pôde súpera v tejto sezóne síce ešte pražský klub neposunulo z posledného 16. miesta v tabuľke najvyššej českej súťaže, ale Dukla sa so ziskom 7 bodov (bilancia: 2 – 1 – 8, skóre 9:21) priblížila na rozdiel dvoch bodov k trojici 1. FC Slovácko, SK Sigma Olomouc a FK Teplice.

V nedeľu proti Karvinej k trojbodovému zápisu výrazne pomohol Ján Ďurica, ktorý nastúpil 91-krát v najcennejšom drese (4 góly) a v A-tíme SR po 13,5 roku uzavrel účinkovanie vlani 14. novembra po víťaznom prípravnom dueli v Trnave proti Nórsku (1:0).

FK Dukla Praha je pre skúseného slovenského zadáka siedmym klubovým pôsobiskom v jeho kariére: postupne hral v Dunajskej Strede, Artmedii Petržalka, Saturne Moskovská oblasť, Lokomotive Moskva, v nemeckom Hannoveri a v tureckom Trabzonspore.