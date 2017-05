Ďuriš asi nezostane v Orenburgu, tešil sa na spoluhráčov v slovenskej reprezentácii

ŠAMORÍN 31. mája (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Michal Ďuriš neprišiel pozitívne naladený do Šamorína na stredajší zraz a následný päťdňový kemp A-tímu SR pred blížiacim sa duelom proti Litve (hrá sa 10. 6. o 20.45 h SELČ vo Vilniuse) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie MS 2018.

Na klubovej úrovni sa v tíme súčasného zamestnávateľa FK Gazovik Orenburg musí zmieriť so skutočnosťou, že mužstvo neuspelo proti Chabarovsku v baráži o účasť v najvyššej ruskej súťaži a v ďalšej sezóne bude účinkovať len v II. lige.

“Ťažko sa hľadajú slová. Sklamanie je veľké, hoci už to trochu prešlo. V živote som ešte nikdy nezažil, aby som s nejakým klubom zostúpil o súťaž nižšie. Aj taký je však futbalový život. Snažím sa skôr vybrať si tie pozitívne veci. Teraz som späť doma, prídem na iné myšlienky. Som rád, že som opäť s chalanmi z reprezentácie, v tomto kolektíve. Verím, že sa dobre pripravíme na najbližší kvalifikačný zápas proti Litve,” skonštatoval Michal Ďuriš.

Útočník, ktorý vo štvrtok 1. júna oslávi 29. narodeniny, prišiel do Orenburgu koncom januára z Viktorie Plzeň a podpísal kontrakt na tri roky. Po tom, čo sa FK Gazovik neudržal medzi ruskou elitou, nie je isté, či M. Ďuriš zotrvá v tomto klube. “Uvidíme. Zmluvu tam mám ešte na dva roky. Moja situácia sa bude riešiť v najbližších dňoch, chcel by som to mať čo najskôr uzavreté. Veľmi reálne, že by som v Orenburgu zostal, to nevyzerá.”

Štart v reprezentácii je ohrozený

V Orenburgu videl slovenský zakončovateľ najväčší problém najmä v povrchu. “Je to tak. Každý deň trénovať a hrávať na umelej tráve, to nie je vôbec ideálne. Cítím to na sebe, zdravotný stav nie je taký, ako by mal byť. V poslednom čase som mal problémy s chrbtom, slabinami. Je to proste iné ako prírodná tráva,” vyjadril sa Michal Ďuriš, ktorý však jedným dychom vylúčil, že jeho štart za slovenskú reprezentáciu vo Vilniuse je ohrozený: “To určite nie. Sú tam nejaké boľačky, ale za pár dní to prejde a všetko bude v poriadku.”

Všetko zlé je na niečo dobré, Ďuriš má teraz aspoň dostatočné skúsenosti s umelou trávou, na ktorej sa uskutoční aj dôležitý júnový kvalifikačný duel Slovenska s Litvou. “Máme teraz v Šamoríne dlhší čas, aby sme sa pripravili na litovského súpera, zregenerovali, potrénovali. Na budúci týždeň pôjdeme do Žiliny, vyskúšame si tam umelú trávu, bude to tam zasa niečo úplne iné.”

Za Anglickom zaostávame o 4 body

Rodák z Uherského Hradišťa vie, že júnový termín nie je príliš vhodný, veď futbalisti majú už po ligovej sezóne. “Ako sa ja s tým vyrovnávam? Neriešim to. Jednoducho, je to tak. Posledné roky to tak aj vychádza, pred rokom boli majstrovstvá Európy vo Francúzsku, nemali sme žiadne voľno. Tento rok tej pauzy tiež veľa nebude. Ja som však rád, že môžem byť v tejto partii, v národnom mužstve. V Šamoríne som prvýkrát – a príjemne prekvapený, čo tu vyrástlo. Rozpozerávam sa, je to tu krásny komplex,” vyjadril sa 35-násobný slovenský reprezentant a strelec štyroch gólov v najcennejšom drese.

V F-skupine kvalifikácie MS 2018 získali futbalisti Slovenska v piatich vystúpeniach dovedna 9 bodov a patrí im druhá priečka, za anglickým lídrom zaostávajú o štyri body.

Litva je piata s 5 bodmi. V ostatných troch vystúpeniach – vlani na jeseň doma v Trnave proti Škótsku (3:0) a Litve (4:0) ako aj v marci na Malte (3:1) zverenci trénera Jána Kozáka nezaváhali a naplno zabodovali.

Skúsený slovenský útočník verí, že príde k pokračovaniu tejto úspešnej šnúry. “Každý jeden zápas kvalifikácie je ťažký. Litvu sme už mali aj predtým v eliminácii, hrali sme tam na umelej tráve, takže približne vieme, čo nás tam čaká. Určite to nebude teraz jednoduchý zápas, predovšetkým v domácom prostredí budú nepríjemní. Cieľ je však jasný, najmä po tej sérii troch víťazstiev, čo máme. Bolo by super, keby sme si to udržali aj naďalej,” dodal Michal Ďuriš.