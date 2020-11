Ďuriš bude na víťazný gól proti Severným Írom dlho spomínať. Bolo to o bojovnosti, vraví

Tri strely na bránku súpera premenili slovenskí futbalisti v severoírskom Belfaste na dva góly. A rozhodujúci úder zasadili húževnatému súperovi v druhom predĺžení v čase, keď sa už hráči oboch tímov v hlavách pripravovali na penaltový rozstrel.

Michal Ďuriš v 110. min ukázal útočný inštinkt. Aj s pomocou obrancu domácich Jonnyho Evansa sa uvoľnil, vnikol do šestnástky a strelou k bližšej žrdi prekvapil brankára Baileyho Peacocka-Farrella.

Emócie boli neskutočné

Tridsaťdvaročný Ďuriš skóroval aj pred dvoma mesiacmi v zápase Ligy národov v Izraeli (1:1), ale tentoraz mal jeho gól postupovú cenu, Slováci nebudú chýbať medzi 24 účastníkmi ME v roku 2021.

„Dostal som loptu, myslím si, že od Ďura Kucku, a snažil som sa trafiť bránku. Som veľmi rád, že to tam padlo. Čo sa týka reprezentácie, jeden z mojich dôležitých gólov. Budem na to celý život spomínať,“ komentoval Michal Ďuriš pre RTVS.

Futbalista cyperskej Omonie Nikózia priblížil aj oslavnú atmosféru, ktorú ponúkla slovenská šatňa po postupe na „Európu“. „Emócie sú neskutočné, v kabíne strieľame šampanské a oslavujeme. Po štyroch rokoch budeme naspäť na Eure, ktoré som už zažil vo Francúzsku. Veľa sa toho vo mne víri, naozaj úžasné pocity.“

Šťastný strelec pridal aj poďakovanie fanúšikom a tiež realizačnému tímu. Víťazstvo sa rozhodol venovať všetkým ľudom na Slovensku, ktorí v čase koronakrízy nemohli byť na štadióne a povzbudzovali na diaľku spred televíznych obrazoviek.

Nie je to o futbale

„Cítim, že ľudia za nami stáli celý čas a verili nám, že tento posledný najdôležitejší zápas zvládneme. Víťazstvo patrí im. Som rád, že je späť realizačný tím pod vedením Štefana Tarkoviča a že sa vrátila víťazná mentalita. Poďakovať sa však chcem aj trénerovi Pavlovi Hapalovi a jeho tímu spolupracovníkov, s ktorými sme odohrali celú kvalifikáciu,“ zdôraznil rodák z českého Uherského Hradišťa.

K zápasu, ktorý chvíľami pripomínal šachovú partiu, v ktorej je obrana dôležitejšia ako útok, poznamenal: „Vedeli sme, čo nás čaká, že to bude podobný zápas ako ten s Írskom. Vedeli sme, že oni sú fyzicky silní a pôjdu do toho na sto percent. Začali sme super, viedli sme 1:0. Škoda, že 5 minút pred koncom sme dostali gól. Ale je to asi také, aké to má byť. Víťazstvo je tak omnoho sladšie.“

Ďuriš zdupľoval starú futbalovú pravdu, že v súbojoch o všetko to nie je o kráse hry. „V takýchto zápasoch to nie je veľmi o futbale, ale o srdiečku a bojovnosti. Nesklonili sme hlavy za stavu 1:1, pokračovali sme ďalej. Severní Íri len nakopávali dlhé lopty a z toho sa snažili vyťažiť. My sme boli na lopte silnejší,“ dodal Ďuriš pre RTVS.