Duševné zdravie ľudí sa po pandémii zhoršilo. Riešením je aj pohyb, na čo poukazuje i dnešný svetový deň

Pred pandémiou viac ako polovica Slovákov hodnotila svoj duševný stav ako veľmi dobrý, dnes je to už len niečo cez 30 %. Z prieskumu* Všeobecnej zdravotnej poisťovne vyplýva, že existujú nemalé skupiny ľudí, ktoré už teraz priamo priznávajú „nie dobrú“ kondíciu duševného zdravia. Pozitívny vplyv na psychiku má i pravidelný pohyb na čo upozorňuje aj dnešný Svetový deň – Pohybom ku zdraviu.

Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle a dôležitosti primeraných pohybových aktivít pre fyzické a duševné zdravie. Prieskum VšZP preukázal, že pod zhoršený duševný stav rodičov sa výrazne podpísala aj pandémia a obmedzenia s tým spojené. V prieskume 37 % dospelých označilo svoj duševný stav za vynikajúci alebo veľmi dobrý. Za dobrý ho označilo 49 % a za dostatočný až zlý ho považuje až 13 percent opýtaných rodičov. V porovnaní s predchádzajúcimi prieskumami sa ukazuje trend zhoršujúceho sa duševného zdravia dospelej populácie.

„Z najnovších dát tiež vyplýva, že pokiaľ je rodič v dobrom duševnom stave, rovnako je to aj u dieťaťa. Paradoxne, pokiaľ rodičia tvrdili, že ich duševný stav je len dostatočný či zlý, ich deti preukazovali snahu udržať si dobrý duševný stav,“ poukázala manažérka oddelenia komunikácie VšZP Eva Peterová. Až 48 % rodičov uviedlo, že duševný stav ich detí je vynikajúci alebo veľmi dobrý, 42 % ho označilo za dobrý a 10 % ohodnotilo duševný stav svojich detí za dostatočný alebo zlý.

Psychické zdravie sa preto stalo jednou z tém celoročného edukačno-preventívneho programu Všeobecnej zdravotnej poisťovne POHYB JE ZDRAVÝ. Stránka www.pohybjezdravy.sk ponúka návody aj na to, ako napríklad zrelaxovať po stresujúcom dni. „Pohyb nie je len o tom, že chcem byť štíhla, je to aj o tom, že začneme rozmýšľať pozitívne, že získavame nadhľad nad životom, že dokážeme pracovať s emóciami, že sa nezlostíme na niekoho iného. Jednoducho, keď mám frustráciu, idem si zabehať alebo si zacvičím jogu. Pohybom sa dokážem negatívnych pocitov zbaviť. Keby ľudia vedeli filtrovať emócie pohybom, tak by sme možno mali svetový mier,“ skonštatovala inštruktorka power jogy a kreatívna riaditeľka CVIČTE.SK Janka Šimkovičová. Tá vo svojich desiatich videách na novej stránke ukazuje spôsoby, ako sa upokojiť a vyrovnať sa so stresom. „Život by mal byť hlavne o psychickej pohode. Na to vplýva mnoho faktorov, to nie je len strava a pohyb. To je aj o tom, nakoľko kvalitný spánok máme. Či sme v chronickom permanentnom strese. Ten krátkodobý je v poriadku, je to také nabudenie a adrenalín. Ale keď sme už v permanentnom strese, tak ten naozaj zhoršuje kvalitu života,“ dodáva J. Šimkovičová.

Na stránke www.pohybjezdravy.sk je širokej verejnosti k dispozícii hodnotný obsah v podobe tréningových programov pre celú rodinu, článkov od odborníkov o zásadách vyváženého stravovania, jedálničky upravené pre potreby aktívnych ľudí a ďalšie tipy pre zdravší život.

Kampaň a motivácia ľudí k pohybu je podporená súťažou o 100 športových smart hodiniek a množstvo ďalších cien. Cestou k výhre je mobilná aplikácia VšZP, v ktorej poistenci nájdu kód na zapojenie sa do hry.

*Pohyb v živote Slovákov, prieskum VšZP realizovaný spoločnosťou 2muse na vzorke 617 respondentov, rodičov detí vo veku 6-18 rokov.

Informačný servis