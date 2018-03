Dvaja krajskí predsedovia KDH žiadajú prešetriť Hlinovo členstvo v strane, dôvodom je anonym

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) – Dvaja krajskí predsedovia KDH napadli viaceré rozhodnutia, ktoré sa týkajú predsedu hnutia Alojza Hlinu na straníckom Rozhodcovskom súde.

Prijatý do strany v súlade so Stanovami KDH

Krajský predseda hnutia v Žiline Ľubomír Šteiniger a nitrianska krajská predsedníčka KDH Lýdia Pilková žiadajú súd preskúmať, či bol Hlina v roku 2016 prijatý za člena KDH v súlade so Stanovami KDH. Podľa nich bol totiž v tom čase nielen členom, ale aj štatutárom inej strany Občania Slovenska, ktorú sám založil.

Z tohto istého dôvodu žiadajú Rozhodcovský súd, aby preskúmal, či rozhodnutie Snemu KDH z 11. júna 2016, ktorým bol Alojz Hlina zvolený za predsedu KDH, je v súlade so Stanovami KDH. Zároveň obidvaja predsedovia žiadajú , aby Rozhodcovský súd podľa čl. 45, ods. 2 Stanov KDH uvedené rozhodnutia bezodkladne zrušil. K svojmu návrhu priložili aj listinné dôkazy.

K dvom krajským funkcionárom KDH sa pridali aj viacerí členovia KDH z východu Slovenska. Tí zvažujú, že sa obrátia v tejto veci na všeobecný súd, pričom poukazujú na Civilný sporový poriadok.

Anonym prezentujú ako právnu analýzu

Alojz Hlina tvrdí, že existuje anonym, ktorý niekto prezentuje ako právnu analýzu. „Tento anonym sa podsúva našim členom s úmyslom vytvoriť neistotu a spochybniť už naozaj všetko. Žiaľ, z tohto anonymu čerpali aj niektoré agentúry a prezentovali to ako právnu analýzu. Dali sme si vypracovať skutočnú právnu analýzu, ktorá je podpísaná ústavným právnikom z katedry Ústavného práva UK JUDr. M. Dominom a dokazuje, že informácie, ktoré rozširujú naši niektorí bývalí funkcionári, sú nepravdivé,“ uviedol pre agentúru SITA Hlina.

Podľa neho bolo už dosť falošných listov, anonymov, profilov, falošných blogov a blogerov. „V priebehu dvoch mesiacov som si zažil neskutočné množstvo urážok, klamstiev a ponižovania. Do tohto nechutného vnútrostraníckeho zápasu dokonca vtiahli aj moju mamu, ktorá to znáša neskutočne ťažko. Ani práve prebiehajúce pôstne obdobie nedokázalo stlmiť nechutne vedený vnútrostranícky zápas. Je mi to ľúto,“ dodal. Zároveň chce poprosiť aktérov, ak už ho chcú za každú cenu prezentovať na verejných fórach, aby aspoň z tohto zápasu vynechali jeho mamu.