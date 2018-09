Dvaja mladíci kruto týrali fenu nemeckého ovčiaka, hrozí im až päť rokov väzenia

BRATISLAVA 8. septembra (WebNoviny.sk) – Dve osoby vo veku 18 a 15 rokov obvinil policajný vyšetrovateľ z Košíc z týrania zvierat.

Obvinenie z prečinu týrania zvierat v spolupáchateľstve padlo v súvislosti s medializovaným prípadom podozrenia z týrania psa v obci Sokoľany (okr. Košice okolie). Po zverejnení prípadu začala polícia v auguste trestné stíhanie a na základe výsledkov doterajšieho vyšetrovania vzniesla obvinenie.

Ako ďalej agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa, obvinené osoby v presnom neurčenom období, minimálne však od 16. do 20. augusta, v katastri obce Sokoľany spoločne týrali zvlášť krutým a surovým spôsobom fenu nemeckého ovčiaka, a to tak, že jej zviazali končatiny a pysk, čím jej znemožnili pohyb a prijímanie potravy a tekutín a následne ju zhodili do kanalizačnej šachty. Fene tým spôsobili dehydratáciu a otvorené rany na rôznych častiach tela.

Obe osoby umiestnili do cely policajného zaistenia a policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. Vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie polícia bližšie informácie k prípadu zatiaľ neposkytuje.