Dvaja poľskí bežci pobúrili Britániu, muž sfalšoval účasť na maratóne a vyrazil s rovnakým číslom ako žena (foto)

Poriadne pobúrenie vo Veľkej Británii si vyslúžili dvaja Poliaci, ktorí minulý týždeň absolvovali maratón v anglickom Londýne.

Počas prestížneho vytrvaleckého podujatia, ktoré patrí do kategórie World Marathon Majors, sa totiž dopustili podvodu. Netýkal sa síce samotného výsledku, ale aj tak vyvolal veľkú vlnu nevôle. Informuje o tom web sport.pl.

Právo štartu na prestížnom maratóne v anglickej metropole malo približne 40-tisíc záujemcov, pričom až tri štvrtiny z tohto počtu tvorili osoby, ktoré uspeli v žrebovaní a mohli si zakúpiť štartovacie balíčky.

Záujem o jeho kúpu je vždy mnohonásobne vyšší a je potrebné mať aj šťastie, aby sa človek mohol postaviť na štart. Poľská dvojica sa však rozhodla šťastiu „pomôcť“.

Podľa webu biegowe.pl v lotérii získala šancu absolvovať londýnsky maratón Poľka, ktorá mala číslo 11250. Problém však nastal, že na trati ju sprevádzal muž s rovnakým číslom. Pravda by možno nikdy nevyšla najavo, keby obaja nebežali bok po boku.

Uvedený paradox, dvoch maratóncov s rovnakým číslom, si náhodou všimol jeden z používateľov twitteru, ktorý fotografiu zdieľal vo verejnom priestore. To bol podnet pre organizátorov, ktorí sa prípadom začali zaoberať a poľskej vytrvalkyni teraz pravdepodobne uložia dlhodobý zákaz štartu na londýnskych pretekoch.

