Dvakrát prekonal koronavírus, trpel pri zdolávaní schodov a teraz má Dean zlato z olympiády v Tokiu

Britský plavec Tom Dean ovládol na olympijských hrách v japonskom Tokiu utorňajšie preteky na 200 m voľný spôsob. Dvadsaťjedenročný Angličan v britskom národnom rekorde 1:44,22 min dohmatol v cieli iba štyri stotiny sekundy pred kamarátom a tímovým kolegom Duncanom Scottom, tretí bol s mankom 0,44 s Brazílčan Fernando Scheffer.

„Chcel by som poďakovať všetkým doma. Nemám slov. Je to úžasné,“ vyhlásil pre spravodajský portál BBC Dean, ktorý pre Spojené kráľovstvo vybojoval v poradí štvrté zlato z Tokia.

Nebol schopný tréningu

V príprave na OH to mal Dean mimoriadne náročné. V priebehu vlaňajška až dvakrát prekonal ochorenie COVID-19, pričom v istej chvíli nedokázal chodiť po schodoch bez toho, aby sa nerozkašľal a nezadýchal. Nebol schopný odtrénovať tri týždne vkuse.

„Museli sme moju prípravu upraviť, aby sme zabránili dlhodobému poškodeniu môjho srdca a pľúc,“ prezradil Dean, ktorý sa so spomenutým Scottom postaral o to, že prvýkrát od OH 1908 v Londýne stáli spoločne na pódiu pod piatimi kruhmi dvaja britskí plavci.

Splnil sa mu sen

Napriek narušenej príprave Dean dorazil do Tokia ako druhý najrýchlejší plavec tohtoročných tabuliek – hneď po Scottovi. „Keď som sedel v izolácii vo svojej izbe, zdalo sa mi olympijské zlato vzdialené milión kilometrov. Vidieť stúpať vlajku a počuť hymnu je však pre mňa splnenie sna,“ dodal.

Asi 70 ľudí – prevažne členovia Deanovej rodiny, kamaráti, susedia a bývalí tréneri – sa v čase finále voľnoštýliarskej dvojstovky zišlo v záhrade jeho mamy v Maidenheade, aby si v skorých ranných hodinách britského času pozreli preteky. Video zachytávajúce oslavy zlatej medaily sa okamžite stalo hitom internetu.

„Keďže sme tam nemohli byť, pozvali sme všetkých, aby sme to v záhrade spolu sledovali na veľkej obrazovke. Pripadá mi to neskutočné, mám obrovskú radosť,“ povedala pre BBC One mama športovca Jacquie Hughesová.