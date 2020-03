Dvakrát vrazil do rovnakého auta a pred policajtmi sa pokúsil ujsť, vodič putoval rovno za mreže (foto)

Považskobystrickí dopravní policajti vyšetrujú dopravnú nehodu, s akou sa dlho nestretli. Štyridsaťdeväťročný Jozef z okresu Považská Bystrica totiž po jazde v protismere vrazil do vozidla Audi A4 a hoci pri zadokumentovaní nehody mu bola ďalšia jazda zakázaná, neuposlúchol pokyny polície, so svojím autom sa pohol a opäť vrazil do auta, ktoré už predtým poškodil.

K dopravnej nehode došlo na Orlovskom moste v Považskej Bystrici. „Vodič Škody Octavia jazdil smerom na Rajec celý čas v protismere a po chvíli narazil do bočnej časti vozidla Audi A4, ktoré riadil 22-ročný vodič z okresu Bytča. Vinník nehody však po náraze nezastavil a pokračoval v jazde. Poškodený vodič sa ho snažil zastaviť a následne privolal políciu,“ informovala o prípade krajská polícia na sociálnej sieti.

Privolaní policajti vyzvali oboch vodičov k dychovej skúške. „Vodič Octavie skúšku odmietol, rovnako tak odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení. U vodiča Audi bola dychová skúška negatívna. Škoda na vozidlách bola predbežne vyčíslená na asi 2 500 eur,“ uviedla polícia.

I napriek tomu, že 49-ročnému Jozefovi bola ďalšia jazda zakázaná, pri zadokumentovaní dopravnej nehody nerešpektoval pokyny polície a pokúšal sa odísť z miesta dopravnej nehody. Pritom znova narazil do vozidla, ktoré už predtým poškodil. Vodič sa opakovane odmietol podrobiť dychovej skúške, ako aj odberu biologického materiálu.

Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do policajnej cely. „49-ročného Jozefa neminie obvinenie z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky,“ dodala polícia s tým, že za uvedený trestný čin je trestná sadzba v zmysle zákona trest odňatia slobody až na jeden rok.