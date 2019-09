Dve slovenské univerzity začali študentom variť vegánske jedlo

Projekt Zelená jedáleň prináša na Slovensko pravidelné a plnohodnotné vegánske stravovanie na vysokých školách. V úvodnej fáze spúšťajú možnosť každodenného rastlinného jedla tri jedálne v rámci Technickej univerzity v Košiciach a jedáleň Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Pre tento inovatívny krok sa univerzity rozhodli vďaka spolupráci so Slovenskou vegánskou spoločnosťou, ktorá projekt zastrešuje.

Projekt Zelená jedáleň zabezpečuje celý proces zaradenia rastlinných jedál pre ktorúkoľvek vysokú školu na Slovensku. Jedálňam ponúka brožúru s rastlinnými receptami prispôsobenými pre veľkú kuchyňu, zabezpečenie informačnej kampane a konzultácie podľa potreby. Dôležitou súčasťou projektu je tiež organizácia workshopov vegánskeho varenia.

DOPYT PRIŠIEL OD ŠTUDENTOV

Jedálne prichádzajú s novinkou v podobe čisto rastlinných jedál na začiatku akademického roka v spolupráci so Slovenskou vegánskou spoločnosťou, občianskym združením, ktoré sa venuje propagácii rastlinnej vegánskej stravy a jej benefitov. Do spolupráce sa zapojila tiež Tamara Stohlová, ktorá v roku 2018 vôbec po prvýkrát zaviedla vegánske stravovanie v jedálni Venza na bratislavských Mlynoch UK.

„Skúsenosť so zavádzaním rastlinných jedál vo Venze nás presvedčila, že Slovensko je pripravené na túto zmenu. Práve študenti vysokých škôl sú často pioniermi, ktorí majú o vegánsku stravu najväčší záujem. Preto s rozsiahlejším zavádzaním začíname práve na vysokých školách,“ vysvetľuje Stohlová dôvody, pre ktoré s projektom v spolupráci so Slovenskou vegánskou spoločnosťou začala. „Naša organizácia sa snaží podporovať túto pozitívnu zmenu v spoločnosti. Jedlá, ktoré do jedální prinášame sú zdravé a chutné, no pritom jednoduché na prípravu. Na jednej strane uľahčujeme teda jedálňam rastlinné jedlá zavádzať, na druhej strane stravníkom umožňujeme znižovať konzumáciu živočíšnych výrobkov,“ dodala predsedníčka združenia Kristína Chaparro.

BÚRANIE MÝTOV

Študenti stravujúci sa v jedálňach, ktoré sa zapoja do projektu Zelená jedáleň, sa môžu tešiť na rôznorodú ponuku rastlinných jedál. „Pretrváva mýtus, že rastlinná strava je nudná, drahá a náročná na prípravu. Chceme ukázať, že vegánska strava nemusí znamenať žiadne odopieranie,“ vysvetlil koordinátor projektu Miloš Pupík. Nová ponuka bude zahŕňať chutné a zdravé jedlá s nižšou ekologickou stopou.

Široké možnosti vegánskeho varenia si jedálne mohli overiť aj na workshope, ktorý je súčasťou projektu. „Bola to veľmi vydarená akcia. Ukázali sme si zaujímavé možnosti, ktoré rastlinná strava ponúka. Lektorky nám ukázali rôzne spestrenia, ako jedlá vylepšiť chuťovo, no stále zachovať jednoduchosť prípravy,“ konštatoval Tibor Faragó, vedúci úseku stravovania na Technickej univerzite v Košiciach.

Štyri jedálne, v ktorých sa rastlinná strava začne ponúkať sú len úvodnou fázou projektu. Zmena sa čoskoro uskutoční aj na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Do projektu sa môže bezplatne zapojiť ktorákoľvek univerzita alebo vysoká škola na Slovensku.