Dve tváre futbalovej legendy – do kín mieri dokumentárny film Diego Maradona

Diego je usmievavý chlapec z predmestia, ktorý miluje futbal a svoju veľkú rodinu. Vďaka obrovskému talentu plní sny sebe, svojim blízkym i stovkám miliónom fanúšikom po celom svete. Fanatický obdiv a slávu je však ťažké ustáť a Diego skrýva svoju ľudskú tvár čím ďalej viac pod maskou Maradonu. Tomu nie sú cudzie divoké večierky, nevery, podvody, kokaín ani pletky s mafiou. A zničujúca špirála sa roztáča… Vrcholy aj pády futbalovej legendy prináša do slovenských kín rovnomenný dokument Diego Maradona.

Strhujúci portrét jednej z najslávnejších kontroverzných osobností poskladal držiteľ Oscara Asif Kapadia z viac než 500 záberov v Maradonovho súkromného archívu. Režisér, ktorý získal uznanie a úspech vďaka životopisným dokumentom Senna a Amy, sa vracia vo vrcholnej forme a divákom ponúka príbeh fenomenálneho futbalistu, ako ho možno nepoznajú.

„Je to ozajstný bojovník,“ hovorí o ústrednej postave režisér a dodáva: „Nezáleží na tom, koľkokrát spadne, vždy sa postaví a pokračuje ďalej. Ako by niekto s podobným pôvodom, kto si prejde všetkým, čím si prešiel on, mohol ostať bez následkov?“

Asif Kapadia je známy svojím úprimným prístupom k protagonistom, vďaka čomu sa mu darí získať si ich dôveru. V prípade Maradonu to nebolo inak. „Neberiem si kameru. S ľuďmi sa rozprávam, budujem dôveru a snažím sa vysvetliť, že to, čo rozprávame, je príbeh. Nie sme na žiadnych opačných stranách. Obaja chceme, aby vyšla na povrch pravda a aby toho všetci boli súčasťou,“ hovorí tvorca. Aj vďaka takému prístupu sa mu podarilo prehovoriť na účinkovanie vo filme aj viacero futbalistových blízkych a získať množstvo ich archívnych záznamov.

Dokumentárny film Diego Maradona o hráčovi, ktorý bol viacerými anketami zvolený za najlepšieho futbalistu všetkých čias, uvedie do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film už 15. augusta 2019.

Trailer filmu:

