Dvojaká kvalita potravín rozdeľuje občanov na dve kategórie, vraví Fico

BRATISLAVA 14. októbra (WebNoviny.sk) – V Európe nie je miesto pre dve kategórie spotrebiteľov, povedal v sobotu v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) k dvojakej kvalite potravín v Európskej únii (EÚ).

Dodal, že tento problém vníma Slovensko aj ako politický, lebo opäť sa Európa rozdeľuje na občanov prvej kategórie a na občanov druhej kategórie.

“Čo bolo však najpodstatnejšie na piatkovom summite Visegrádskej štvorky (V4) v Bratislave na tému Za rovnakú kvalitu produktov pre všetkých, je to, že nadnárodné spoločnosti začínajú samé meniť svoje správanie sa a začínajú používať buď rovnaké recepty, alebo začínajú používať rozdielne obaly, takže spotrebiteľ vie, keď kupuje, že v tomto výrobku je to rozdielne oproti inému výrobku,“ povedal ďalej Fico.

Na summite podľa neho tiež jasne zazneli hlasy premiérov, že je to problém relevantný a rozdeľuje EÚ. “Podľa eurokomisárky Věry Jourovej sú tu nové výkladové pravidlá pre existujúce právne predpisy, ktoré umožnia, aby sme lepšie reagovali na prípady, ktoré považujeme za škandalózne. Ak to nebude stačiť, je dohoda, že pôjdeme do novej právnej úpravy v rámci EÚ. A potom je rovnaká metodika, keď budeme porovnávať výrobky na európskej úrovni,“ vysvetlil premiér.