Dvoje preteky F1 na okruhu v Silverstone dostali zelenú od britskej vlády

Britská vláda už schválila konanie dvojice pretekov v rámci svetového šampionátu formuly 1 v Anglicku. Účastníci podujatí by údajne nemuseli podstúpiť dvojtýždňovú karanténu, ktorá je povinná pre návštevníkov Britských ostrovov v čase pandémie koronavírusu.

Podujatia by sa na známom motoristickom okruhu v Silverstone mali uskutočniť 2. a 9. augusta a mali by nadviazať na oneskorený úvod sezóny v Rakúsku. V Spielbergu sa má súťažiť 5. a 12. júla. Formula 1 plánuje oklieštenú sezónu s 15 až 18 pretekmi od júla do decembra. Presný kalendár oznámia v priebehu niekoľkých týždňov.