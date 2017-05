Dvojica z Hnúšte predala mladé dievča do zahraničia, súd ich poslal do väzenia

BANSKÁ BYSTRICA 22. mája (WebNoviny.sk) – Tresty odňatia slobody vo výmere desať a sedem rokov nepodmienečne za zločin obchodovania s ľuďmi v spolupáchateľstve potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 50-ročného Dušana Radiča a jeho 38-ročného bratranca Miroslava Baloga z Hnúšte, časť Maša.

Obaja v roku 2009 odviezli 18-ročnú Zlaticu z obce Sirk proti jej vôli do Českej republiky, kde ju predali istému Elemírovi a ten mladú ženu nútil vykonávať prostitúciu.

Sľúbili jej prácu

Zámienkou na vyvezenie Zlatice do zahraničia bol prísľub dobre platenej práce. „Obchodníci s bielym mäsom“ zneužili dôverčivosť Zlatice, ktorá s Balogom mala dôverný vzťah a sadla s nimi do Radičovho vozidla, že idú na výlet. Po príchode do mesta Teplice v Čechách však predali dievča v byte Radičovej švagrinej istému Elemírovi za nezistenú sumu. Ten Zlaticu zobral k sebe, musela sa okúpať a potom ju vystavoval vo výklade istého baru.

Dal jej spraviť falošný pas a nútil ju so zákazníkmi spať a po akte znovu postávať vo výklade. Neskôr Elemír odviezol Zlaticu na prostitúciu do Drážďan a potom ju predal istému Turkovi do Kolína. Ten ju využíval na prostitúciu v Nemecku, ale aj v Holandsku. Kupliari pod nátlakom prinútili Zlaticu aj telefónovať rodičom a povedať im, že sa má dobre, že robí pri zelenine. Zlatici sa až v máji 2010 podarilo v Nemecku ujsť aj s dvoma Češkami a s pomocou slovenskej ambasády sa vrátiť do vlasti.

Boli už trestaní

U Radiča nešlo o prvý takýto skutok, za obchodovanie s ľuďmi už bol odsúdený. Preto dostal vyšší trest, desať rokov odňatia slobody v ústave so stredným stupňom stráženia. Celkom má v registri viac ako tridsať záznamov o odsúdeniach a priestupkoch. Jeho mladší komplic Balog bol trestaný päťkrát, dostal sedem rokov a odpyká si ich v zariadení s minimálnym strážením. Na okresnom súde odmietli vypovedať, ale usvedčila ich Zlatica a ďalšie dôkazy.

Voči prvostupňovému rozsudku sa obaja odvolali, že sú nevinní. Krajský súd im nevyhovel a verdikt okresného súdu potvrdil. Pretože obaja delikventi sa na odvolacom konaní ospravedlnili, že sú v zahraničí, súd vydá príkaz na ich dodanie do výkonu trestu.

Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné.